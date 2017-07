Dodik: Mogu se kandidirati za člana Predsjedništva BiH

Dodik je naveo da SNSD ima svoj stav o tom pitanju, ali da će o tome razgovarati s koalicionim partnerom DNS-om, te naglasio da su moguće razne varijante, piše “Radio Sarajevo“.

On je napomenuo da se poslije dva mandata više ne može kandidirati za predsjednika Republike Srpske, ali je naglasio da će nastaviti baviti politikom i voditi stranku.

“Mogu se kandidirati za člana Predsjedništva BiH ili biti nosilac neke od lista, tek ću vidjeti šta ću uraditi”, rekao je Dodik za ATV.

On je istaknuo da je naredna 2018. godina isključivo važna za pozicioniranje Republike Srpske, te smatra da je to pitanje koje će pozicionirati Republiku Srpsku od tada u narednih 20, 30 godina.

“To je važno, jer se mora rehabilitirati pozicija Republike Srpske u okvirima Daytona i Ustava BiH”, rekao je Dodik.

On je pojasnio da Srbin, kome nakon narednih Općih izbora pripada mjesto predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH koji se sada predstavlja da je “vlada BiH”, mora da Vijeće ministara vrati na ono što on jeste – pomoćni organ Predsjedništva BiH.

“Ako to ne uspijemo u ovom mandatu 2018. godine, oni koji žele da od Vijeća ministara naprave vladu, to će učiniti. Naša uloga u tome je da to bude ustavni, a ne željeni organ Bošnjaka”, naglasio je Dodik.

Dodik je ocijenio da će SNSD i HDZ od 2018. godine određivati ko će biti bošnjački partner u vlasti, o čemu je, kako kaže, razgovarao sa hrvatskim članom Predsjedništva BiH Draganom Čovićem.

Lider SNSD-a smatra da je Republika Srpska bila dominantna do ulaska SDS-a, PDP-a i NDP-a u vlast na nivou BiH.

“Nju ne vole, ali se pitala. Nije mogao nijedan stav u BiH da bude izgrađen bez učešća Republike Srpske i to je ono što mi treba da izgradimo. Kada je došao Savez za promjene mi smo tu poziciju izgubili”, naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, taj savez uopće ne funkcionira i ne daje nekakve rezultate osim lošeg za Republiku Srpsku.

“Ljudi su tamo posljednje tri godine promovirali politike na nivou BiH koje nisu odgovarale onome šta je politika Republike Srpske ili šta je dugoročni interes Republike Srpske. Neki ljudi, a i ja s njima smo na pitanjima, kao što je mehanizam koordinacije ili neka druga pitanja, smatrali da je to egzaktan dokaz izdaje koju su učinili ti ljudi prema Republici Srpskoj”, kazao je Dodik.

