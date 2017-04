VUKOTA GOVEDARICA OTKRIO: „Kandidovat ću se za člana Predsjedništva BiH ili predsjednika Republike Srpske“

Kandidaovaću se na predstojećim izborima” najavio je predsjednik SDS-a Vukota Govedarica u emisiji “Puls” BN televizije.

“Ne bih u ovom momentu o tome govorio i mislim da bi to bilo i neozbiljno, ali smatram da predsjednik SDS-a treba da bude kandidat za jednu od dvije najviše funkcije, a to su svakako predsjednik Republike Srpske i srpski član Predsjedništva BiH”, rekao je Govedarica.

To je sasvim prirodno, naglasio je lider SDS-a.

“Svakako, ne bih ulazio u neke komentare koja bi to bila pozicija. Već su neki iz Saveza za promjene licitirali, a vidim da gospodin Mladen Ivanić sve to trezveno posmatra. Radi dobrih odnosa između mene i Borislava Borenovića to pitanje će biti na dnevnom redu, ne danas ili sutra, ali vrlo brzo.”

Krajem godine razgovaraćemo o kandidaturama, dodao je predsjednik SDS-a Vukota Govedarica.

