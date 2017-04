Izetbegović: “Neće doći do smjene Vijeća ministara BiH”

“Mislim da do toga neće doći. Nema ni govora da do takvog nečeg dođe, jer to su politički ‘folovi’ Milorada Dodika, kakvih smo se već nagledali“, kazao je Izetbegović novinarima u Sarajevu.

Advertisements

Komentarišući prijedlog predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića o ukidanju mogućnosti paralelizma u državnim institucijama, koji nije dobio podršku na redovnoj sjednici Predsjedništva BiH održanoj 11. aprila, Izetbegović je rekao da bi po tom pitanju njegov kolega trebao biti precizniji.

“Naravno da treba dokinuti sve paralelizme, ali gospodin Ivanić bi trebao biti precizniji. Neki dan kada smo o tome razgovarali na Predsjedništvu, on nije bio dovoljno precizan. Moram tačno znati šta se time hoće, treba navesti konkretne ciljeve toga ili eventualno mogućnosti da se to desi, da bismo to preduprijedili“, kazao je Izetbegović.

Advertisements

loading...

Facebook komentari