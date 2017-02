“Ja nikada nisam kafu popio sa Komšićem. Isključili su me i rekli da sam sarađivao sa SDA, a veze nemam s njima”

Među prvima koji su izbačeni iz Demokratske fronte su Emir Suljagić i Reuf Bajrović. Bajrović je nakon toga osnovao svoju stranku. Nakon afere “Nikola Poplašen” stranku je trebao napustiti i Sifet Podžić, ali se to nije dogodilo.

Iz stranke su nakon prošlogodišnjih lokalnih izbora, isključeni Enver Pehlić i Refika Purić. Oni su u Općinskom vijeću Velika Kladuša u formiranje većine podržali Laburiste Fikreta Abdića, nakon čega su izbačeni iz DF-a.

Nakon izbora novog gradonačelnika iz DF-a je isključen Dado Stojnić. Prije dva dana stranku je napustio i Dadin brat, Denis Stojnić. iz DF-a su nakon oktobarskih izbora isključeni Sead Srna, Karolina Karačić i Dževad Topić. Tada je u pojašnjenju stranke saopšteno da su troje nabrojanih radili u interesu koalicije SDA/SBB, kao i u interesu novoizabranog načelnika općine Centar, Nedžada Ajnadžića.

Iz Demokratske fronte su do sada isključeni (ili su je napustili) Damir Marjanović, Reuf Bajrović, Emir Suljagić, Mario Vukasović, Neira Dizdarević, Emir Osmanbašić, Ana-Marija Tadić-Jakovljević, Elmir Šator, Alija Šuko, Ilhan Bušatlić, Neno Zuko, Goran Mihaljević, Enver Pehlić, Refik Purić, Sejo Bukva, Goran Akšamija, Mirsad Pinđo, Mersiha Mehmedagić, Karolina Karačić, Sead Srna, Dževad Topić, Denis Challenger, te Dado i Denis Stojnić.

Za “Source” portal danas su govorila dva nekadašnja člana DF-a Dževad Topić i Sejo Bukva, kao i sadašnji član Predsjedništva stranke, Goran Bulajić.

“To je bila obećavajuća stranka, ali je vrh stranke kriv jer nemaju komunikaciju sa nižim nivoima. Mi smo radili sami za sebe, niko nas nikada za bilo šta nije pitao, ni kako trebamo raditi, ni šta trebamo raditi. Taj kadar koji odlazi i dan danas je prepušten sam sebi. Ljudi moraju imati direkcije od nekoga, ali u vrhu nisu zainteresovani za to. Ovdje mislim na Željka Komšića, uvijek je glava kuće odgovorna za ono što se dešava u njoj. Ja nikada nisam kafu popio sa Komšićem, nikada me nije nazvao. Isključili su me, a da nisam znao ni zbog čega su me isključili. Nema komunikacije od vrha stranke. Obrazloženje je bilo da sam ja sarađivao sa SDA, a ja nikakve veze nemam s njima. Uvijek sam bio ljevičar i cijeli život se borim za to. Žive veze nemam zbog čega je to tako”, rekao je danas za “Source” Dževad Topić.

“Napustio sam DF jer nisam bio zadovoljan odnosom stranke prema nama koji smo radili u Skupštini KS. Bili smo prepušteni sami sebi. Nije me niko kontaktirao iz vrha stranke. Nisam čekao ni rezultate izbora, ranije sam napustio DF jer sam vidio da ranije ideje neće biti sprovedene. To je stranka Željka Komšića i ne bih komentarisao da li je to diktatura ili ne. Vi se tu ili vidite ili ne, ja sam na kraju shvatio da to nije to i napustio sam stranku”, rekao je Sejo Bukva.

Brojni nekadašnji članovi DF-a su isticali kako je Demokratska fronta jedan određeni vid diktature, te ukoliko se ne slažete sa Komšićem da ćete ubrzo postati bivši član stranke.

“Oni su na osnovu telefonskih razgovora mene isključili. To je riječ jednog čovjeka koji diktira šta se treba raditi. Njega ne zanima članstvo, jer da ga interesuje on bi sjedio sa ljudima i razgovarao. Sejo Bukva je također rekao da ga nikada niko nije kontaktirao, niti je znao na koji način da zauzima stavove”, rekao Dževad Topić.

Na ovu temu smo razgovarali i sa Goranom Bulajićem, koji je član Predsjedništva Demokratske fronte. Bulajića smo upitali zbog čega je veliki broj ljudi napustio (ili je izbačen) DF.

“To su ljudi koji se nisu pridržavali dogovora sa kojim strankama koalirati ili sarađivati prije i poslije izbora. Neki ljudi su i sami napustili DF, to je njihova slobodna volja. Činjenica je ta da se to dešava nakon izbornih rezultata, pa možda ljudi pokušavaju u nekoj drugoj političkoj opciji postići nešto ili veći uspjeh nego u Fronti. DF radi svoj neki unutrašnji preustroj, učimo iz svojih ranijih grešaka. Mislim da smo sada jači nego ranije. Jedni odlaze, drugi dolaze, to nije tako ozbiljno”, rekao je Bulajić.

Bulajića smo upitali da li su ljudi u Demokratskoj fronti zapostavljeni od vrha stranke, te da li je Demokratska fronta jedan vid diktature Željka Komšića.

“Diktatura je malo jaka riječ. To je čovjek koji je na prvim izborima stavio svoje ime uz ime stranke. Čisto sumnjam da bi DF bio tu da Željko Komšić nije tu. On ne može svima udovoljiti, ne pijem ni ja kafu s njim, pa mi to ne predstavlja problem. Ne možemo ljudima ispunjavati želje. Svi hoćemo prisnost i da budemo pitani, ali kada uđete u DF ne možete uticati na sva dešavanja svaki dan. Diktatura nije svakako, ali je to naš prvi čovjek i predsjednik stranke, on snosi najveću odgovornost”, rekao je Bulajić.

Za DF se često mogu čuti šale tipa “iz stranke nisu isključili još samo vodu i struju”, a jednu takvu šalu je prije nekoliko mjeseci lansirala Stranka demokratske akcije (SDA).

“Oni sada očekuju od nas neku reakciju, ali mislim da nema potrebe. SDA ima pametnija posla da se bavi nekim drugim stvarima, osim da nas proziva. Uvjeren sam da idemo pravim putem. Ako ne očistite stranku i ne napravite jaku osnovu, onda teško možete očekivati da ćete biti neki značajan faktor u BiH. Mislim da je ovo jedan proces koji se dešava u svim strankama u BiH, samo se o nama malo više piše”, rekao je Goran Bulajić, član Predsjedništva Demokratske fronte (DF).

