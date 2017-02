Radončić: “Podnošenje zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije nije udar na državu”

Radončić je gostujući u emisiji ‘Pošteno’ na FTV-u u ponedjeljak navečer rekao da će podnošenje zahtjeva za reviziju izazvati turbulencije u Republici Srpskoj, da je to očekivano, ali da će takva reakcija vrlo brzo postati prošlost.

– Podnošenje zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije nije udar na državu – rekao je Radončić, prenosi “NAP“.

– BiH je vrlo stabilna država, ovo što je uređeno neće dovesti do njenog urušavanja, ali će dovesti do određenih turbulencija u RS-u – kazao je Radončić. On je dodao da bi bilo koji bošnjački član Predsjedništva BiH, da je bio na mjestu Bakira Izetbegovića, postupio isto kao i Izetbegović, kada je riječ o podnošenju zahtjeva za reviziju.

– Znamo da je počinjen genocid. Nema nijednog bošnjačkog političara koji ne bi iskoristio situaciju kao Izetbegović. Moja najveća primjedba Izetbegoviću je da je vrlo sebično čuvao reviziju za sebe – smatra Radončić. On je dodao i to da se BiH mora okrenuti regionu i dobrosusjedskim odnosima. Za građane je najbitnija borba protiv, korupcije, siromaštva, kriminala i odlaska mladih ljudi iz zemlje.

Kompletnu emisiju pogledajte klikom OVDJE.

