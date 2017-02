Sjednica Predstavničkog doma PSBiH odgođena za 7. mart

On je ranije danas otvorio sjednicu Predstavničkog doma PSBiH, kojoj nisu prisustvovali poslanici stranaka iz bh. entiteta RS.

Advertisements

Džaferović je rekao kako je konstatovano da sjednici prisustvuje 26 od 42 poslanika. Od 26 poslanika, 25 je bilo iz Federacije BiH, a jedan iz entiteta bh. entiteta RS.

“Od 14 poslanika iz (bh. entiteta) RS danas sjednici nije pristupilo 13. To je ta nova činjenica u odnosu na juče. To je ozbiljna činjenica koja je nas uputila na zaključak da je potrebno da održimo sjednicu proširenog kolegija. Održali smo sjednicu i konstatovali smo da ova sjednica može da ima kvorum, da način odlučivanja na sjednici može biti upitan i procijenili smo da treba da damo šansu kolegama iz entiteta (bh. entiteta) RS da dođu na sjednicu. Odlučili smo da ne radimo bez 13 poslanika iz (bh. entiteta) RS nego da sjednicu pomjerimo za 7. mart”, poručio je Džaferović.

Dodao je da je nedolazak na sjednice Predstavničkog doma, bez opravdanih razloga, kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i ponašanje protivno Ustavu i Poslovniku Predstavničkog doma.

“Niko ne može uslovaljavati rad ovog parlamenta. Mi smo današnjom odlukom pokazali da želimo da radimo na konstruktivan i korektan način. Nije konstruktivno ni korektno ucjenjivati rad Predstavničkog doma bilo kojim drugim pitanjima. Pitanje revizije presude Međunarodnog suda pravde u Hagu je odvojeno pitanje od pitanja rada institucija BiH, i to će ići svojim putem. Nije moguće spajanje ova dva pitanja”, pojasnio je Džaferović.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Staša Košarac izjavio je kako se odluka o neprisustvovanju poslanika iz bh. entiteta RS sjednici ne može nazvati blokadom, nego da se radi o legitimnoj inicijativi za odgađanje sjednice.

“Nema potrebe da koristimo neku drugu terminologiju. Riječ je o legitimnoj inicijativi da se sjednica odgodi s obzirom na činjenice da bošnjački član Predsjedništva Bakir Izetbegović svojim postupanjem napušta Ustav ove zemlje, napušta institucije. Bavi se nekim aktivnostima u vezi sa revizijom tužbe na vaninstitucionalan i neustavan način, i bila je potpuno jasna naša pozicija”, pojasnio je Košarac.

Poručio je kako “ovdje nije riječ o bojkotu nego o legitimnoj inicijativi koja je juče upućena s ciljem da se odgodi sjednica dok se ne riješi ovo pitanje na način kako je propisao Ustav BiH”.

“Veoma je važno prestati ignorisati legitimne stavove predstavnika naroda u ovoj zemlji. Danas su predstavnici HDZ-a na jedan legitman način pokazali gotovo identičan stav kao i predstavnici iz (bh. entiteta) RS. Ne treba dopuštati da se u institucijama BiH raspravlja o bilo kom pitanju ako nisu prisutni predstavnici sva tri naroda”, rekao je Košarac.

Zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma Borjana Krišto (HDZ BiH) kazala je da održavanje sjednice bez predstavnika jednog naroda je najmanje što treba BiH u ovom trenutku.

“Raditi sjednicu bez jednog naroda, bez legitimnih predstavnika jednog naroda, je najmanje što treba BiH u ovom trenutku. Moj prijedlog je bio da to odgodimo, da to bude sjednica koja će biti zakazana u narednom periodu. Nadam se da će se do tada stvoriti pretpostavke i ambijent da normalno radimo i funkcionišemo u interesu naroda i građana BiH”, poručila je Krišto.

Poslanik Srpske demokratske stranke (SDS) Borislav Bojić kazao je da majorizacija jednog naroda nije dobra za BiH, tvrdeći da “predstavnici srpskog naroda ne traže ništa drugo nego vraćanje u ustavne okvire, ali i poštivanje Poslovnika u dijelu koji se odnosi na poziciju srpskog naroda u BiH, izražavajući nadu da će Predsjedništvo BiH riješiti ovo pitanje”.

Poslanik Demokratske fronte (DF) Damir Bećirović izjavio je on bio suzržan, jer mu “ne pada na pamet da rješavam odnose unutar vladajuće koalicije, oni očigledno imaju privatne probleme između sebe koje ne trebaju rješavati preko leđa građana”.

Sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH počela je bez prisustva poslanika iz političkih stranaka iz bh. entiteta Republike Srpske, nakon čega je data pauza u kojoj je zasjedao prošireni kolegij.

Advertisements

loading...

Facebook komentari