Dragan Čović šokirao javnost: Gdje ste to čuli ili pročitali da Hrvati hoće treći entitet?! Nije tačno…

– Počesto slušamo kako Hrvati hoće nekakav treći entitet, onda neki to komentiraju na način da bi ga oni drugačije nego što to želi Dragan Čović, ili HDZ ili neko treći, a mi se samo pitamo gdje su to čuli i pročitali, i što su to čuli i pročitali izvorno i na koji način, rekao je hrvatski član predsjedništva Dragan Čović