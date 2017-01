Novalić: “Zaustavljena ekonomska depresija, ne prodajemo BH Telecom”

Novalić je danas govorio kao uvodničar na sjednici Asocijacije nezavisnih intelektualaca Kruga 99 o temi “Kako dalje u vođenju reformskih procesa?“.

Nakon što je podsjetio na značaj reformske agende, Novalić je prezentovao rad Vlade FBiH na donošenju i realizaciji reformskih zadataka, s posebnim fokusom na zapošljavanje.

“Mi smo došli kao kreatori reformske agende u poziciju da se to shvata kao još jedan u nizu običnih nekonzumentnih dokumenata, međutim, reformska agenda nije tek običan dokument. Njega su potpisali svi politički akteri u BiH i sve vlade. Agenda je zapravo promjena načina ponašanja, moramo prestati rješavati stvari u trenutku u kojem se dešavaju, moramo početi rješavati dugoročne mjere za bolji život građana BiH”, rekao je Novalić.

Najbolji dokaz pozitivne primjene reformske agende su, kako je rekao, pozitivni podaci o broju otvorenih radnih mjesta.

Prema njegovim riječima, podaci Porezne uprave FBiH pokazuju da je u FBiH trenutno 504.000 zaposlenih.

Podaci Agencije za statistiku FBiH, dodaje Novalić, su manji jer u tu brojku nisu uračunata preduzeća koja imaju do deset uposlenika.

“Imamo dva podatka o zapošljavanju. Jedni su podaci Porezne uprave koja bilježi sve, od zaposlenog u obrtničkoj radnji do službenika u državnoj službi, taj broj je 504.000 i on je narastao za 27.000 u našem mandatu. Drugi podatak koji unosi zabune je podatak naše federalne statistike i on je manji (461.000), jer statistika prikuplja podatke iz statističkih obrazaca koji su dužni davati za samo iznad deset uposlenih i tu nastaje taj defekt”, rekao je Novalić.

Prema njegovim riječima, tokom prošle godine najveći broj ljudi zaposlen je u firmama koje broje do 50 ljudi.

Najviše zaposlenika u 2016. zaposlio je bosanskohercegovački trgovački i ugostiteljski lanac “Bingo”.

“Najviše je zaposlio ‘Bingo’ koji je prošle godine zaposlio 498 ljudi, iza njega ‘Prevent’ (436), to su veliki brojevi, ali u zoni malih brojeva imamo 50.000 obrtničkih djelatnosti koje broje do pet ljudi. Najveći broj su zaposlila mala preduzeća. Najviše je zaposlio Tuzlanski Kanton (9.000 ljudi), ali to su relativni odnosi, Sarajevo je zaposlilo 6.000 ljudi, procentualno je Srednjobosanski Kanton zaposlio najviše. Meni je to pokazatelj da smo kao društvo izašli iz recesije koja se nastanila u društvo BiH za vrijeme 2008. godine i svjetske ekonomske krize. Izašli smo i idemo putem ekonomskog oporavka, važno je da tako nastavimo. Naše dalje aktivnosti će biti fokusirane na ekonomski blok reformi”, dodao je Novalić.

Kada je riječ o broju otpuštenih radnika, Novalić je rekao kako je taj broj zanemariv. Novi Zakon o radu, kako je rekao, dopušta liberalizaciju u otpuštanju, ali je takav broj “beznačajan”.

Upitan da razjasni špekulacije o navodnoj prodaji kompanije BH Telecom, Novalić je rekao kako Vlada FBiH ne radi na tome.

“Puno se prašine diže oko BH Telecoma, ja sam četvrta žrtva kao premijer te priče. Mi ga nemamo nigdje u programu prodaje. Za mene je ključno pitanje restruktuiranje BH Telecoma da se ne ponaša kao državna kompanija, da se ponaša kao privatna, to mi pokušavamo nametnuti. Odatle proizilaze svi nesporazumi. Ja nikada nisam govorio da ćemo prodati Telecom, iako on danas vrijedi mnogo manje nego prije, mi smo to okasnili, trebamo ga ozdraviti i u nekom budućem vremenu se treba procijeniti, za vrijeme mog mandata to se neće dogoditi”, rekao je Novalić.

Premijer Vlade FBiH je prokomentarisao jučerašnju sjednicu Hrvatskog narodnog sabora (HNS) gdje je zaključeno kako je “cilj federalna jedinica s hrvatskom većinom”.

Novalić je naglasio kako ne podržava takvu ideju, kao ni Stranka demokratske akcije (SDA) iz koje dolazi.

“Mislim da ogromna većina građana BiH ne želi ići u tom smjeru dalje disolucije odnosno dalje parcijalizacije BiH, to je snaga koja prije svega to neće dozvoliti. To je prvo, a drugo SDA to stvarno ne podržava, mislim da je to integrativna stranka što se tiče BiH, a treće: vi znate da na ovom političkom prostoru je veoma atraktivno plasirati takve ideje koje sada nose neke druge poene koji dolaze iz zone politike, pa čak i politikanstva”, poručio je Novalić.

