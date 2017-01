Slavo Kukić: “Gdje je nestao Dragan Čović?”

Izostale su njegove izjave o posljednjim ”potresima” na domaćoj političkoj sceni. Čović nije komentarisao sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele Miloradu Dodiku, a šture su bile njegove reakcije na proslavu neustavnog Dana Republike Srpske.

Čović je, dakle, odlučio da se ne oglašava, mudro ili ne – pokazaće vrijeme. Prema mišljenju analitičara i profesora Slave Kukića, Čović će s reakcijom sačekati.

”Dragan Čović je puno pametniji od Milorada Dodika i u tome je čitava filozofija. On se, što bi narod rekao, ne bode kad zna da će izgubiti i sada naprosto iščekuje kako će reagirati Zapad na ovaj američki poticaj, šta će se događati sa zemljama Evropske unije i može li to dalje eskalirati. Naravno, ostane li to na ovoj inicijativi, on će se za 15-20 dana oglasiti, ne ostane li – on će otkačiti Dodika kao što je sve dosad otkačio”, ispričao je za “N1” analitičar Slavo Kukić.

Prema njegovom mišljenju, uvedene sankcije neće poremetiti Dodika, ali ako se evropske zemlje odluče za isti korak, to bi već mogao biti problem predsjedniku entiteta RS.

”Zasad ovo Dodiku nije problem, ali ako američki partneri u Evropi budu slijedili SAD kao što ih u pravilu slijede u sličnim situacijama, onda bi tu mogao nastati problem jer za razliku od SAD u kojima on nema kapitala ni poslovnog interesa, bojim se da u Zapadnoj Evropi bi se taj kapital mogao pronaći. Ovdje se ne radi samo o njemu osobno, ovo je poruka građanima Republike Srpske, ali i Republike Srbije”, dodao je ovaj univerzitetski profesor u razgovoru za “N1”.

Podsjećamo, sankcije Dodiku podrazumijevaju zabranu putovanja u SAD i zamrzavanje imovine na teroririji SAD, kao i u svim zemljama koje se budu pridružile sankcijama.

