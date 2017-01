Izetbegović o sankcijama Dodiku: “To je šamar cijeloj državi”

“Čim dobijete na crnoj listi SAD-a bilo kojeg lidera iz BiH koji je proglašen tako kako je proglašen to je poruka za one koji planiraju investirati, putovati u BiH, ali Dodik je sam kriv što je i sebe i nas doveo u tu situaciju. Jasno smo ga gledali kako prelazi te crvene linije. Mora se braniti vladavina prava jedne države. Mora se braniti ustavnoporavni poredak, moraju se provoditi odluke Ustavnog suda i svih sudova u ovoj zemlji. Sve je to bitnije i važnije za svakog u ovoj zemlji nego pozicija nekog političara“, poručio je Izetbegović.

Govorio je o obraćanju Milorada Dodika i američkoj ambasadorici u BiH Maurin Cormack kazavši da Dodik nastavlja u svom stilu.

“Zato se i doveo u situaciju u kojoj se nalazi, da odgovara pred Tužilaštvom BiH, da bude proglašen on persona non grata od SAD-a i to je vrlo jaka poruka ne samo njemu nego svima onima koji misle da se može na ovakav način voditi politika u BiH i na Balkanu. Dakle, da se može dovoditi u pitanje vladavina prava, ustavno uređenje, Dejtonski mirovni sporazum, ugrožavati mir i dobio je jednu sasvim jasnu poruku od strane SAD-a“, poručio je Izetbegović.

Odgovarao je i na novinarsko pitanje o tome da li očekuje da se ovim sankcijama pridruže i zemlje EU, regije.

“EU želi da ima vanjsku i sigurnosnu politiku ujednačenu pa vidjet ćemo da li će se sve članice odlučiti za takvu stvar“, kazao je Izetbegović.

Što se tiče SAD-a, prema njegovim riječima, oni jako dugo i temeljito rade na ovakvim odlukama i nikada se do sada nije desilo da se promjenom administracije povuče jedna ovakva odluka.

Mišljenja je da je Dodik sve radio iz personalnih interesa.

“Ovo što je uradio Dodik bila je pogrešna stvar, poruka SAD-a nije pogrešna i dobra je vjerujem čak i za Dodika da stane na vrijeme, da se neki procesi zaustave. Definitivno je sam sebe, kao i nas, doveo u ovu situaciju“, naglasio je Izetbegović.

Komentarisao je i dolazak predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u BiH kazavši da je Nikolić, po njemu, davao neke čudne izjave kao da ne želi doći u Sarajevo.

“Ja sam slao poruke u nadi da pružim ruku i da će se ojačati odnos i bolje se razumijeti, da Nikolić bolje razumije nas u BiH kroz šta smo prošli u BiH, ali njegovi razgovori su bili nažalost kruti i ne na putu u kakvom sam ja htio da usmjerim“, dodao je Izetbegović.

