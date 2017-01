Reakcija Mladena Ivanića na sankcije Miloradu Dodiku

“Nije ovo ništa novo. Ono što je najvažnije jeste da građani RS ne budu u to uvedeni. Važno je nastaviti funkcionisati na normalan način. Vrijeme pred nama će sve riješiti“, kazao je Ivanić, piše “Buka“.

“Sa svoje strane ću učiniti da RS bude potpuno ravnopravno tretirana, a kao član Predsjedništva ću se potruditi da branim interese RS i ne pravim probleme drugim narodima“, pojasnio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Važno je da institucije ne budu uključene u to – ponovio je Ivanić.

“Vlasti SAD i Dodik mogu znati razloge sankcija. Prolazili su razne faze, uspone i padove. Mi ostali možemo samo spekulisati. Politika sankcija je pogrešna, neće riješiti probleme. u FBiH se stvara euforija, pogotovo među političarima, i to unosi politizaciju u ovaj slučaj“, izjavio je Ivanić.

Odgovarajući na pitanja novinara, “persona non grata” status može samo Predsjedništvo BiH proglasiti, izjavio je Ivanić, komentarišući zahtjev Dodika da u RS-u to bude Maureen Cormack, ambasadorica SAD-a. “To je nepotrebno“, utvrdio je Ivanić.

Bilo je mnogo reakcija na sankcije Dodiku, hoće li biti njegove smjene?

“Svako može da ima pogled. Koliko ja znam, Dodik je izabran glasovima građana. On može biti promijenjen glasovima. Ja ću uraditi sve što je u mojoj moći da legitimno bude promijenjen glasovima, ali ne tokom mandata“, objasnio je Mladen Ivanić.

