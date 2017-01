Pandurević poručila SNSD-u: “Prestanite huškati narod i voditi RS u konflikt sa čitavim svijetom”

Potpredsjednica Srpske demokratske stranke (SDS) Aleksandra Pandurević pozvala je danas SNSD da, kako je navela, prestane huškati narod i voditi Republiku Srpsku (RS) u konflikt sa čitavim svijetom, samo da bi sačuvali vlast, prenosi “Fena”.

Komentarišući izjavu potpredsjednika SNSD-a Marka Vidakovića, u kojoj je ocijenio da izjava lidera SDS-a Vukote Govedarice, da ‘raspad BiH nije moguć bez rata’, identična onim ‘bošnjačkih lidera iz Federacije BiH, nekada Harisa Silajdžića i Mustafe Cerića, a danas od čelnika SDA’, te da je ‘zabrinjavajuća činjenica da se predsjednik SDS-a svrstao u red ovih istomišljenika’, Pandurevićeva je upozorila da Vidaković očito ne shvata da je svako raspakivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma Damoklov mač nad RS-om.

– Jedno su želje, drugo je realnost. Mladi i ostrašćeni Vidaković bi prvo sebi trebalo da odgovori, da li bi Srbija i Ruska Federacija podržale bilo kakvu promjenu ‘Dejtona’, pa i otcjepljenje!? Ne bi, to vidimo iz izjava najviših zvaničnika! Imamo li snage da idemo protiv cijelog svijeta, bez ijednog saveznika? Nemamo! – istakla je Pandurević.

Podsjetila je i da su brojni mediji u region objavili planove NATO-a o ulasku u Brčko i zapitala „čime ćemo i kako braniti RS, ako je NATO presječe kod Brčkog“.

– Kockari i hazarderi, koji danas sudbinu RS-a stavljaju na ivicu provalije, a koji ni cipele nisu uprljali kada je RS-a stvarana, poigravaju se emocijama naroda i, nažalost, RS vode u neizvjesnost. Koliko je SNSD-u stalo do RS pokazuje i to da podržavaju ‘treći entitet’ i da ni riječ nisu rekli povodom izjave Dragana Čovića da će on obuhvatiti i Posavinu – kazala je ona.

Samo ekonomski jaki narodi, sa snažnim saveznicima u svijetu, mogu dobiti nezavisnost, a SNSD je, tvrdi, ekonomski uništio RS, ispraznio je od stanovništva, i hiperprodukovao broj neprijatelja.

Pandurević je najavila da SDS priprema Deklaraciju o privrženosti Dejtonskom mirovnom sporazumu i ubrzanim evropskim integracijama koju će uputiti u Narodnu skupštinu RS-a.

– Cilj te deklaracije je da definira dva vitalna interesa RS: očuvanje njenog dejtonskog statusa na načelima dva entiteta i tri konstitutivna naroda, te ubrzan evropski put kako ne bi imali zid EU i na granici sa Srbijom. SNSD-e, ako želi da izbrišemo granice sa Srbijom, treba da shvati da RS treba da bude lokomotiva puta ka EU kako bi zajedno sa Srbijom postali članica EU i time izbrisali granicu na Drini. To je jedina nacionalno odgovorna politika, a sve drugo je put koji RS vodi u neizvjesnost – upozorila je potpredsjednica SDS-a.

