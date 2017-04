Unikatni bh. suveniri na prestižnom sajmu turizma u Dubaiju

Adis Alihodžić, direktor kompanije Alibeg, za “Akta” kaže da je kompanija prije tri godine krenula u izradu suvenira sa idejom da kreiraju unikatni brend suvenira koji će predstavljati kulturno-povijesne posebnosti BiH.

Bili su svjesni, priča nam, da turisti kada dođu u neku zemlju traže nešto što je proizvedeno u toj zemlji i što je jedinstveno za nju.

”Ni jedan turista ne dođe da ovdje proba šniclu ili nešto što može jesti bilo gdje u svijetu. On dođe da proba i vidi nešto autentično te kupi proizvode koji se mogu naći samo u našoj zemlji”, navodi on.

To je do sada bio problem jer je na tržištu bilo veoma malo autentičnih proizvoda. Stoga i ne čudi da su odmah dočekani s oduševljenjem na tržištu.

Njihovi suveniri su pravi domaći proizvod-od motiva, materijala, do ideje za dizajn koju osmišljavaju domaći dizajneri.

Trenutno su sa svojim proizvodima prisutni u 250 prodajnih jedinica u BiH (od trgovina do hotela i restorana), a cilj im je u idućem razdoblju povećati taj broj.

Kako bi proširili i ponudu autentičnih bh. suvenira na tržištu nedavno su raspisali poziv za sve one (dizajnere, arhitekte, vizionare, slobodne umjetnike, zanatlije, likovne umjetnike) koji žele raditi na kreiranju jedinstvenog BH suvenir branda.

”Nije bitno u kojem gradu se nalazite. Svi koji imaju crteže ili dizajn neke znamenitosti iz grada u kojem žive, a koje recimo ne mogu prodati mogu se javiti kako bih ih uključili u našu mrežu. Izabrani radovi će imati šansu da se nađu kao motiv na suvenirima koje budu radili, a za njih će biti isplaćena i određena sredstva”,kaže nam Alihodžić.

Osim otkupa idejnih rješenja, radova i dizajna proizvoda, zainteresiranim pružaju i mogućnosti partnerskog sudjelovanja u prodaji suvenira, te partnersku izradu suvenira.

“Ovo je tržište na kojem ima mjesta za sve. Zato u proces kreiranja bh. unikatnih suvenira želimo uključiti široki krug ljudi iz BiH koji rade u drugim gradovima, a koji se mogu javiti sa idejama za turističke atrakcije iz njihovog mjesta”, ističe naš sugovornik.

Što se tiče budućih planova planiraju i postavljanje brendiranih suvenir drvenih kućica koje bi se nalazile na prometnim mjestima u više gradova BiH.

”Recimo, u Mostaru bi kućica bila u obliku Starog mosta, u Sarajevu u obliku Sebilja. Njih ćemo ponuditi ljudima i na prodaju. To će biti neka vrsta franšize. Oni koji budu željeli Imat će već razrađen model-od izgleda kućice do proizvoda koje će imati unutra”, objašnjava on.

