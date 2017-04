Huffington Post: Sarajevo je drugi najljepši grad na svijetu

“Sarajevo, glavni i najveći grad Bosne i Herceovine, posjeduje autentičnost iz snova. Smješten je u podnožju planina i leži na rijeci Miljacki.

Advertisements

Preplavljen je prelijepim džamijama, crkvama i historijskom arhitekturom, kao i lokalnim prodavnicama koje prave i prodaju veliki broj proizvoda, prenosi “Radiosarajevo“.

Ono što čini ovaj grad unikatnim je evidentna prošlost koja ostaje. What makes this city extremely unique is the evidence of past wars that remains. Rupe na zgradama svjedoče gdje su padale granate, a postoje i brojni spomenici koji su podignuti nakon što je rat uništio obje strane”, piše Huffington Post koji je Sarajevo uvrstilo drugo na listu najljepših svjetskih gradova.

Naveli su kako je samo Zanzibar u Tanzaniji ljepši od Sarajeva i preporučili su svojim čitaocima da posjete ove veličanstvene gradove.

Među deset najljepših gradova našla se Firenca u Italiji, Sevilja u Španiji, češki Prag, islandski Rejkavik, Chiang Mai na Tajlandu, američki New York, Milan u Italiji i dakako Pariz u Francuskoj.

Advertisements

loading...

Facebook komentari