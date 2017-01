Najjače poruke Isidore Bjelice: Ako neko zna sa riječima, to je ONA!

Mila moja tufnice srecan ti 15 ti rodjendan u zelji da Bozija blagodat bude uvek uz tebe… Znas koliko me boli da si poslednje cetiri godine provodila po bolnicama i stalnom strahu i brizi… Dok su druge devojcice mirno spavale ti si noci i noci negovala bolesnu majku… Dok su druge devojcice odlazile na sport ti si sate i sate sedela na hemioterapijama, ali mila moja kroz sve to stradanje naucili smo o ljubavi vise nego sto bi nam doneo srecan zivot u zdravlju i izobilju. Naucile smo obe da u ovom krhkom palom svetu satkanom od Nesavrsenstva nema jace sile od ljubavi. Naucile smo da je sve prolazno i nestaje a samo ona postaje jaca sa svakom Nevoljom i nesrecom. I zato budi radosna i spokojna, devojcice moja, voli te tvoja mama najvise u svim svetovima…

