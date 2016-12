PORUKA ZA NOVU GODINU: Isidora Bjelica objavila sliku sa HEMOTERAPIJE uz POTRESNE riječi

U svetlu idilicnih praznicnih slika koje nam se nude, mozda kao i ja spadate u kategoriju ljudi sasvim daleko od idile… mozda ste umorni od svega, mozda ste tuzni, mozda ste izdani, mozda ste sami, mozda ste bolesni, mozda ste izgubili osobu koju ste jedino voleli, mozda ste bankrot, mozda ne mozete vise da izdrzite bolove i povrede koje vam nanose bliznji i daljnji, mozda mislite da ste sve pogresno uradili u zivotu, mozda se osecate nemocni, mozda vas je strah i ne razumete ovaj okrutni svet, mozda vam nijedan od stotine lajf kouch saveta nije pomogao, mozda vam se cini da vas niko ne cuje, mozda vas neko fizicki i mentalno zlostavlja, mozda vam je dete bolesno, mozda ne mozete da imate dete, mozda ne mozete da nadjete ljubav svog zivota ili ste shvatili da je ljubav vaseg zivota skot vaseg zivota, mozda vam neko blizak zeli smrt, mozda ste pokradeni, izbaceni sa posla, mozda ne znate kako da kupite hranu i lekove platite kredit, mozda vam je dete narkoman, mozda vam je muz impotentan a vas krivi za to da ste debela i stara, mozda vas svekrva sikanira ili vas snajka tera u grob, mozda se upravo razvodite, mozda nemate vremena na ovom svetu cak ni da se razvedete, mozda nemate dom..Mozda kao i ja docekujete novu godinu znajuci da izvesno necete docekati sledecu…da da, u idilicnom svetlu novogodisnjih praznika postojimo i mi u nekoj ili u svim ovim kategorijama i srecna nam nova godina makar je u suzama docekivali moramo verovati da ima nade i smisla…zaplesimo pa makar sami sa preostalom nestasnom radoscu u sebi

