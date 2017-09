APEL ZA POMOĆ: Samohrana majka dvoje male djece se bori sama, otac nije zaintersovan da pomogne svojoj djeci!

Apel prenosimo u cijelosti:

Dobar dan, moja kolegica je samohrana majka dvoje male djece.. Ona se zove Ilda Vojić, iz dana u dan se bori za svoju djecu , kada je neko zovne ona uradi šta treba, ali to nije dovoljno za život. Živi kao podstanarka, kirija je 200KM plus režije… Kao što rekoh, Ilda se bori za svoju djecu, da im bar osigura osnovne stvari, a to su hrana i pempas. Otac te djece apsolutno nije zaintersovan za njih, i kako će proći zimu bez klipe drveta, bez hrane, jer zima kad dođe manje je posla… Srce mi se kida dok ovo pišem… Ilda je žena koja je jako vrijedna, i radila bi sve moguće poslove, ali kako da ostavi djecu, jer nema uslove da plati nekog da joj čuva djecu…. Želim da se obratim svim Bišćanima da pomognemo ovoj mami dvoje male djece… Dječak ima 3 godine, djevojčica 1,6 mj… Bihaću uvijek si bio human, budi i sad, nedajmo da ova djeca budu bez krova nadglavom, i da im bude hladno….

Adresa: Ul. Mehmeda Fazlića 28

Broj mobitela: 062-275-249

Svi humani ljudi koji žele pomoći nek se jave Ildi na njen broj….

