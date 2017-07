Udruženje „Pravi put“ život u BiH čini ružičastim

Kada građane BiH pitate, kako bi jednom rječju opisali život u ovoj zemlji, natpolovična većina bi rekla TEŠKOĆA. Teškoća zato što malo građana u ovoj zemlji imam bilo kakvo zaposlenje i kakva-takva mjesečna primanja a sa druge strane puno je bolesnih i gladnih usta svih starosnih doba i uzrasta. Po statusu socijalno ugroženih i bolesnih jasno je vidljikvo da je BiH duboko zaglibila a ako pak slušate iskustva pojedinih ljudi stiče dojam da vam pričaju ljudi iz nekih trećih, nerazvijenih zemalja a ne o zemlji Bosni i Hercegovini u 21. stoljeću. Ne želeći biti tek nijemi posmatrači i gledati ljudsku patnju, brojni ljudi u BiH pokrenuli su humanitarne organizacijen preko kojih pomažu onim najugroženijim. Takav je slučaj i sa hercegovačkim udruženjem „Pravi put“ koje, iako je 2015. godine registovano na pordručju Gruda, svoje djelovanje uspješno proširilo i na područje Mostara, Širokog Brijega, Ljubuškog pa čak i Sarajeva, Srednje Bosne i Banja Luke.

Ovo udruženje dosta se bavi i problemom edukacije pa omogućava i informatičku edukaciju pa čak i ekukaciju sa ciljem uspješnijeg pronalasku posla. Voditeljica ove organizacije, Žana Alpeza, razvila je jednu oblast koju ponosno naziva socijalno poduzetništvo u čemu svakako prednjači njeno udruženje Pravi put. U okviru svjih djelatnosti, kroz edukaciju, brojne radionice i seminare ovo udruženje dugoročno pokušava pomoći ugroženim kategorijama stanovnistva dajući bh sivilu malo ružičaste boje života.

Brojni aktivisti ovog udruženja svakodnevno nailaze na ljude kojima je svaki vid pomoći potreban. Od prikupljanja hrane do skupljanje sredstava za liječenje najtežih oboljenja građana ove zemlje, samo su neke od aktivnosti koje uspješno, godinama realizuju članovi ovog udruženja. Njihova misija je puno šira i dublja od one koja trenutno pomaže pojedincima. Oni kopaju dublje i šire pa dugoročno pokušavaju rješiti nagomilane probleme. To se može vidjeti i iz programa rada ovog udruženja koje u svojim aktivnostima ponosno ističe ekukaciju građana za pronalazak sredstava iz EU Fondova. Država BiH se time ne bavi pa gotovo nevjerovatno zvuči ovakav korak naprijed kojeg propagira tek jedno udruženje.

Haber ističe da je predsjednica udruženja Pravi put za požrtvovanost i isticanje u humanitarnom radu i dobitnica nagrade “Dobro za filantropiju“.

U njenom udruženju pomoć se pruža svim ljudima bez obzira na boju kože, spolu, jezik, nacionalnost, vjersku pripadnost ili bilo koju drugu karakteristiku i osobinu.

Svaki vid podrške u radu ovog udruženja je dobro došao pa je facebook stranica udruženja uvijek dostupna za one dobre ljude kojih je BiH puna a čije snage i mogućnosti nije svjesna.

