Tarik Jašarević: Damask podsjeća na Sarajevo iz 1993.

Rođeni Sarajlija, Tarik Jašarević nakon uspješno okončanog školovanja danas obavlja funkciju glasnogovornika Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Zbog prirode posla, često je na putu i to u slabije razvijenim dijelovima svijeta te ratom pogođenim zemljama. Tarik posjećuje mjesta patnje, mjesta gdje je na hiljade ljudi zaraženo virusima i bakterijama, mjesta epidemija ali i mjesta kriza.

Advertisements

Tarik je 7 puta do sada bio u Siriji, potom je boravio u Jemenu, Liberiji, Siera Leoneu, Gvineji gdje je zabilježen virus ebole, Sudijskoj Arabiji. Bio je na Filipinima nakon razaranja tajfuna, posjetio je i Libiju ali i Obalu Slonovače.

90-te godine Tarik je proveo u rodnom Sarajevu gdje je bio u Armiji RBiH. S obzirom na ratna iskustva u Sarajevu kaže da ga sve ono što je vidio u Siriji, u Damasku neumoljivo podsjeća na Sarajevo 1993. godine. „ Sirija je imala jak zdravstveni sistem, koji se počeo urušavati od početka sukoba 2011. godine“, tvrdi Jašarević ističući da je “Mnogo stručnjaka napustilo zemlju, bolnice su oštećene, brojni domovi zdravlja su zatvoreni, u područjima gdje su najveće borbe djeca nisu vakcinisana i dolazi do povremenih epidemija difterije, dječje paralize, ospica. WHO pokušava ‘pokriti’, koliko je to moguće, kompletno područje“.

„ Svakog mjeseca se u Siriju dopremaju velike količine lijekova kako bi se pokrilo ono što je nekad bila sirijska farmaceutska proizvodnja“, pojašnjava Jašarević.

“Od zemlje koja je bila moderna, napredna, da se dođe do sadašnje situacije. Teško je to vidjeti, mada mi u BiH koji smo prošli kroz nešto slično možemo razumjeti kako iz mira dođe do rata. Često me moji sirijski prijatelji pitaju kako je to kad se završi rat, ali, nažalost, kao što smo i mi imali iluziju da će se kad se rat završi sve vratiti na staro, tako se ni u Siriji, nažalost, ništa neće vratiti na staro za dugi niz godina. I to je tragedija tog i mnogih drugih sukoba “, tvrdi Tarik Jašarević za FENU.

Posljednjih dana epidemija ebole pojavila se u Kongu, kolera je prisutna u velikom broju zemalja, posebno teška situacija je u Jemenu, Somaliji, Južnom Sudanu, pojašnjava Tarik tvrdeći da se “Uslijed mutiranja uvijek pojavljuju novi virusi. Stoga zagovaramo da zdravstveni sistemi u svakoj zemlji moraju biti dovoljno opremljeni da bi se mogli suprotstaviti dolasku bolesti.“

Jašarević upozorava da će u narednih 20 godina veliki problem predstavljati premalo učinkovitih lijekova, jer „kako bakterije i virusi mutiraju sve veći broj bolesti postaje otporan na postojeće lijekove“.

Komentarišući sve učestaliju pojavu da roditelji odbijaju vakcinisanje djece zbog posljedica za dječije zdravlje, Jašarević tvrdi da je „Vakcinacija postala žrtva svog uspjeha, jer mlađe generacije nisu nikad vidjele nekoga ko je prebolovao dječju paralizu, koja je nekad bila pošast koja je pogađala hiljade djece, a danas imamo desetak slučajeva godišnje i na korak smo do eradikacije virusa dječje paralize zahvaljujući vakcini. I velike boginje su iskorijenjene zahvaljujući vakcinaciji. I sad ljudi koji nisu nikad vidjeli te bolesti razmišljaju: a zašto bi se mom djetetu ‘to nešto’ ubrizgavalo kad ne postoji ta bolest. To je pogrešno, jer evo šta se desilo u Siriji, gdje su se ponovo pojavili dječja paraliza, difterija, ospice, koje se pojavljuju i u evropskim zemljama. Dovoljno je da procent vakcinacije protiv ospica padne ispod 95 posto i da onda oslabi grupni imunitet”, tvrdi Tarik Jašarevi podsjećajući da se godišnje izbjegnu dva do tri miliona smrtnih slučajeva zahvaljujući vakcinaciji dok sa druge strane svake godine zbog nevakcinisanja milion i po djece umre od bolesti za koje postoje vakcine.

Tarik ponosno ističe da posjeduje samo pasoš matične BiH te da posao, ma kako zahtjevan u mukotrpan bio, ne bi mijenjao jer: „Sam poziv da se odlazi pomagati ljudima ispunjava čovjeka više nego trka za materijalnim stvarima”,tvrdi Tarik.

Advertisements

loading...

Facebook komentari