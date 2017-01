Pomozimo porodici Selmanović iz Visokog: Dva dječaka od 17 godina mentalni bolesnici od svog rođenja

Iz stanja na slikama vidi se da porodica teško živi, a na preporuku centra za socijalni rada mi smo ih danas obišli i uručili im inicijalnu pomoć. Porodica živi u selu Ginje kod Visokog, piše Pomozi.

U narednom periodu pokušat ćemo im obezbijediti koliko toliko finansijskih sredstava kako bi majka i ćerka mogle da izvrše sve neophodne pretrage i kako bi im osigurali adekvatne lijekove za trenutne zdravstvene probleme, a cilj akcije je da im se poboljša i kvalitet života generalno.

Za one koji žele da pomognu mogu to uraditi na dole navedene načine:

Za uplate iz BiH:

Intesa Sanpaolo Banka BIH

154-160-20044490-67

Za uplate iz inostranstva:

Banks name: Intesa Sanpaolo Banka BIH

SWIFT CODE:UPBKBA22

IBAN: BA39 1541602004449067

Primalac: Udruženje “Pomozi”, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Za porodicu Selmanović

Paypal: paypal1@pomozi.ba

Za one koji žele da doniraju hranu ili neke druge stvari za ovu porodicu mogu to učiniti na navedenu adresu Udruženja u terminima od ponedjeljka do petka od 08:00-18:00 i subotom od 10:00-18:00

