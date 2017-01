“Čistoća i zdravlje”: Beskućnicima u Travniku osigurani besplatno kupanje, šišanje i ljekarski pregled

U Travniku je nedavno počela realizacija projekta “Čistoća i zdravlje – Javno kupatilo” namijenjenog socijalno ugroženim građanima, a riječ je o prvom takvom projektu na području BiH koji je realizovao Regionalni odbor Muslimanskog dobrotvornog društva “Merhamet” Travnik, koji ima za cilj da se beskućnicima i socijalno ugroženom stanovništvu pruže što bolji uslovi za održavanje higijene i zdravlja, javlja Anadolu Agency (AA).

Projekt “Čistoća i zdravlje” podrazumijeva besplatne usluge socijalno ugroženim građanima, kao što su kupanje, pranje i sušenje garderobe, pregled ljekara, pregled stomatologa, šišanje, podjela novog veša, savjetovanje ginekologa za žene i dnevni boravak.

Hajrudin Šahić, predsjednik Merhameta, istakao je da je ovo dobrotvorno društvo od početka postojanja nastojalo i uspijevalo pomoći sve one kojima je pomoć potrebna. Kako je kazao, od završetka rata, realizovano je mnogo projekata, ali za ovaj kaže da je jedan od najhumanijih u historiji Društva.

“Mi već više od 20 godina pomažemo našim korisnicima, između ostalog, kroz jedan topli obrok, a u razgovoru s njima vidjeli smo da postoje i zahtjevi za druge vrste pomoći. Jedan od tih projekata je pružanje zdravstvene zaštite, da omogućimo onima koji nemaju, nažalost, nikakvih uslova da održavaju higijenu prije svega što se tiče kupanja, šišanja, pružanja medicinske zaštite, odmor u našim prostorijama i naravno, razgovor s tim ljudima”, istakao je Šahić.

Kako je kazao, radi se osobama koje su dotakle socijalno dno i koje nemaju velikih zahtjeva, osim da dobiju kupatilo i steknu uslove da prehrane članove svojih porodica.

“To su najzahvalniji ljudi, ali istovremeno osobe o kojima se malo ko u ovoj državi brine. Zbog toga kažem da je ovo jedan od najhumanihjih projekata koje Merhamet provodi u svojoj bogatoj historiji od 104 godine”, kazao je Šahić.

– Smještaj za beskućnike –

Za implementaciju projekta osigurana je i adekvatna infrastruktura u Merhametovoj kući u Travniku, a saradnici u projektu su Općina Travnik, JU Dom zdravlja Travnik i lokalni Centar za socijalni rad. Osim lokalnih organa vlasti, projekt su podržali i obični građani, bh. privrednici i pojedine firme.

Iz Merhameta nastoje da slične projekte u skorijoj budućnosti provedu i u drugim bh. gradovima, a jedan od važnih na kome trenutno rade je osiguranje sredstava za otvaranje kuće za smještaj beskućnika u Travniku.

“U blizini ove kuće nalazi se prostor gdje bi mogli smjestiti oko deset beskućnika koji nažalost žive u apsolutno nehumanim uslovima – u šupama, garažama, u haustorima. Nastojaćemo da kupimo kuću, da je opremimo i da zaštitimo ljudsko dostojanstvo. Naš je cilj zaštiti čovjeka, pružiti mu mogućnost da živi život dostojan čovjeka”, poručio je predsjednik Muslimanskog dobrotvornog društva.

Jedan od prvih i redovnih korisnika ove kuće u Travniku je 37-godišnji Smajo Karalić iz Donjeg Vakufa. Dolazi, prije svega, kako bi se okupao, jer u sobi gdje živi sa svojom suprugom i 14-godišnjim sinom Harisom, koji ima zdravstvenih i mentalnih poteškoća, takvo nešto nema gdje učiniti.

– Samo da se imam gdje okupati –

U Merhametovu kuću dolaze svake sedmice i, kako kaže, osim što se služe kupatilom tamo obavljaju i ljekarske preglede, a uz to koriste i narodnu kuhinju, u koju po obrok idu svakodnevno.

Stalni posao ne može da nađe pa se, kako kaže, snalazi i povremeno radi fizičke poslove. Ukupna mjesečna primanja porodice Karalić su 300 KM socijalne pomoći i invalidnine.

“Ova ustanova i kuhinja mi jako pomažu, nemam riječi. Zahvaljujem se direktoru i kuharicama. Hrana je jako kvalitetna i dobra. Hvala svima, a ja samo imam želju da imam kupatilo gdje živim i da imam bolje uslove. To je stara zgrada, koja je već propala i gotova je da se sruši. To mi je Centar za socijalni rad dao, jednu sobu ali nema ni vode, ništa. Samo bih to volio, kupatilo da imam, da se imam gdje okupati, da imam vode u sobi. Ne tražim ja sada zgradu, vile i kule, tražim da imam osnovno za higijenu”, istakao je Karalić, koji je kazao kako se za pomoć više i nema kome obraditi.

Njegova supruga Mirnesa (32), koja je u sedmom mjesecu trudnoće, došla je obaviti ljekarski pregled. Uz blagi osmijeh nakon pregleda je istakla da joj otvaranje kuće, gdje se može okupati, ugrijati, posavjetovati s ljekarom, izuzetno znači.

Jedan od prvih koji se ponudio dobrovoljno pružiti ljekarsku pomoć sa svojim timom je i Direktor Doma zdravlja u Travniku dr. Nurdin Šatrović.

“Od prvog dana sam dobrovoljno podržao projekt. Bio je davno nekad sličan međunarodni projekt, ali ovaj je jedinstven. Ovdje će sva socijalno ugrožena lica moći dobijati besplatnu pomoć, savjet, upute za dalja liječenja. Uslovi su jako dobri, a uskoro će nam stići Elektrokardiogram (EKG) i stomatološka stolica”, kazao je Šatrović.

– Jedan obrok dnevno –

Osim kuće čistoće i zdravlja u Travniku djeluje i Merhametova narodna kuhinja, a koja dnevno podijeli 670 toplih obroka. Osim u Travniku aktivne su i narodne kuhinje u Novom Travniku, Donjem Vakufu i Jajcu.

Po svoj jedini dnevni obrok svakodnevno dolaze korisnici svih nacionalnosti teškog socijalnog statusa. Već dvadeset i pet godina po ručak dolazi Sead Čelić (64) iz Travnika. Narodna kuhinja mu mnogo znači, budući da živi sa socijalom od 100 maraka, od koje sebi ne može priuštiti ni najosnovnije.

“Šta ću očekivati? Nemam šta. Ovo što imam je sve, a ni stan u kojem živim nije najbolji. Predavao sam u opštini da mi pomognu, da mi poprave vrata, prozor. Moraš trpiti, šta ćeš”, rekao je Čelić.

Kako bi prehranio devetočlanu porodicu, s kanticom u rukama po skromni obrok svakodnevno dolazi i Zlatko Jovanović, bivši pripadnik Armije BiH.

Kako je za AA kazao, hrana koju dobije nije dovoljna da podmiri sve potrebe njegove porodice, ali se za ostatak snalaze.

“Nemam nikakvih prihoda. Na dvoje djece primam dječiji dodatak i taj novac koristim za hranu, struju. Stambeno zbrinjavanje mi je najgore, nemam WC-a, niti kupatila, a ni vode, samo zidove, a sve je mokro. Katastrofa se živi”, kazao je Jovanović.

Kenan Vrbanjac, direktor Regionalnog odbora Merhamet Travnik, ističe da osim što dijele obroke u narodnoj kuhinji, svakodnevno obilaze i ljude u ruralnim područjima koji nisu u stanju doći po hranu, a kojima u saradnji sa centrima za socijalni rad odnose prehrambene pakete.

Kako je kazao, iako je u pitanju jedan obrok dnevno, on je kvalitetan i sadržajan.

“Dnevno podijelimo 670 obroka u sve četiri narodne kuhinje i punkt u Turbetu. To su topli obroci, imamo glavno jelo i predjelo. Jednom sedmično, obzirom da je zima, dijelimo voće, zatim kolače. U ovim zimskim danima dijelili smo čajeve ujutro, a po potrebi, i poslijepodne. Želimo da stvorimo jednu kompletnu socijalnu sliku našim korisnicima, da im pružimo ono što je najbolje za njih”, rekao je Vrbanjac.

Poručio je ljudima da ne gube vjeru, a one kojima je potrebna pomoć te one koji žele pomoći, pozvao je da im se obrate.

“Mi smo zaista, i uvijek ćemo biti, servis između onog ko može da pomogne i onog kome se treba pomoći”, poručio je Vrbanjac.

Merhamet 2. februara 2017. godine obilježava 104-godišnji jubilej i danas predstavlja stabilnu i jaku humanitarnu organizaciju čije javne kuhinje dnevno pripremaju blizu 10.000 obroka za socijalno ugrožene građane BiH.

Ova humanitarna organizacija najugroženijim kategorijama pruža besplatne zdravstvene usluge, brine o starim i iznemoglim licima, o povratnicima, šehidskim porodicama, pomaže školovanje povratničke djece obezbjeđujući im stipendije.

Ugled ovog dobrotvornog društva je odavno prešao granice BiH, a njegovo dobročinstvo doseglo je do Somalije, Irana, Pakistana, Palestine, Turske, Sirije, Japana, Haitija i SAD-a.

