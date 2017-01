Priča mladog Bišćanina koji je živio ispod mosta sa dekom i ruksakom ganut će vas do suza

Pisali smo već o tome da je Adnan Husak jedno vrijeme živio i ispod Gradskog mosta u Bihaću, a cijela humanitarna priča za ovog divnog momka je krenula nakon objave (Molly Arijana) na Biscani.net FB stranci koje je mnoge dirnuo, prenosimo je u cjelosti:

“Drage moje, inače ne koristim profil za ovakve radnje ali sada jednostavno moram. Naime, jučer kada nam je pao snijeg na vrata nam je pokucao momak tražeći da nam očisti snijeg za 2 KM u dvoristu. Ne znajuci jos uvijek nista prihvatili smo ponudu. Posto mu se i muz pridruzio ubrzo …saznali smo SVE. Momak se zove Adnan i ZIVI IZPOD GRADSKOG MOSTA.Da dobro ste procitali.Sledila nam se krv u zilama…Sve sto sam mogla pripremiti u tom.trenutku …toplu supu…sarmu..pitu…nahranili smo ga….hallalosum…dali mu novaca. Adnan je bio 2 godisnje dijete kako kaze kada su mu poginuli u ratu oba roditelja…odrastao je u domu dok je imao pravo na njega…od 18. godine ostao je brskucnik..ni rodbina niti iko ga nije zelio. Nasli smo mu smjestaj u toplom za,6 km dnevno…uplatili smo jedan period…spakovali nesto muzeve odjece…dali hrane.. Ovim putem bi zamolila sve one koji mogu i mrvu da pomognu ovom divnom momku da mu skupimo za smjestaj i hranu bar ovu zimu da ne spava ispod mosta.

Naime, od tada do danas Adnan ima toplu sobu u kojoj će sigurno boraviti narednih par mjeseci koliko mu je prikupljeno da plati kiriju i osnovne troškove. To nije dovoljno, nije dugoročno, zato ovu priliku koristimo da svi oni u skladu sa svojim mogućnostima pomognu Adnanu Husaku, to može biti pored financijske pomoći i u toploj odjeći, hrani, honorarnom poslu, direktnoj uplati kirije stanovanja…

Kako Adnan govori za Biscani, a vrijedno je spomena, jeste da zna kuhati, što mu je dodatna mogućnost da uštedi na novcu da se ne hrani po restoranima, iako mu je gradski imam Abdurahman Osmanović i Medžlis Islamske zajednice Bihać osigurao ručak restoranu ”Theatre AS” za jedan vremenski period, ali isto tako imamo informaciju da Medžlis IZ Bihać priprema novu humanitarnu aktivnost kada je u pitanju naš sugrađanin Adnan Husak.

Za video, kojeg objavljujemo u prilogu, moramo napomenuti da smo htjeli sakriti lice Adnana Husaka, kako ga ne bi “etiketirali” za njegov budući život u gradu u kojem Adnan želi žvjeti, a ostavljamo mogućnost svim dobrim ljudima da direktno stupe u kontakt s njim ukoliko mu žele pomoći.

Ukoliko imate načina i volje da pomognete našem mladom sugrađaninu, budite direktno u kontaktu s njim putem sljedećeg broja telefona: 064 430 4001 (Adnan Husak).

