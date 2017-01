Nevjerovatna priča iz Banja Luke: Mitar Medović u 92. godini pomaže sugrađanima, radi i po 12 sati dnevno

Medović, penzionisani policajac, predsjednik je organizacije Crvenog krsta u banjalučkom naselju Borik, a za sebe kaže da je jedan od najstarijih i najaktivnijih volontera Crvenog krsta.

“Imam volju, imam ljubav prema ljudima, prema bolesnim, nemoćnim teškim sirotinjama, koji nemaju nikakvih sredstava za život ili koji imaju minimalna sredstva da žive i prežive. Pomažem ljudima evo 50 godina. Nastavljam dalje do kraja života, nisam stao do sada, nisam ni posustao i nastaviću dalje do kraja života dokle me služi umna i fizička snaga”, rekao je Mitar Medović za Anadolu Agency (AA).

Ekipa AA sa Mitrom je razgovarala tokom hladnoj januarskog dana u oronuloj baraci, prostorijama mjesnog Crvenog krsta u naselju Borik. Pošto u ovom objektu nema struje ovaj humanista ne može ni zagrijati prostorije, ali to ga ne sprečava da dočeka sugrađane kojima je potrebna pomoć. Za novogodišnje i Božićne praznike Mitar je uz pomoć donatora pripremio pakete sa hranom i higijenskim potrepštinama za 20 najugroženijih i najnemoćnijih porodica.

U hodniku u baraci “parkiran” je “poni” Mitrov bicikl koji mu decenijama pomaže u svakodnevnom aktivizmu. Zbog velike hladnoće, snijega i leda trenutno ga ne vozi.

“Kad je zima velika i snijeg ne mogu da vozim bicikl pa mi je teže moram da hodam po snijegu, po ledu pješke, odmah mi je napor veći veća poteškoća, veće kretanje, napornije, a kad mi je bicikl kada otopli, onda mi lakše, lakše mogu da se krećem i brže da postignem”, priča Mitar Medović.

Aktivisti Crvenog krsta mlađi su od njega, a na pitanje da li među osobama kojima pomaže ima neko stariji ili njegovih godina odgovara da su svi mlađi. Osim što u prostorijama Crvenog krsta dijeli odjeću i druge vrste pomoći Mitar pomaže i tako što rješava razne probleme sugrađanima, prikuplja dokumentaciju za nemoćne i nepokretne.

“Ako nekome ne mogu lično pomoći, uputim tog čovjeka, dam mu savjet odem sa njim gdje treba, ako treba u neku instituciju”, priča Mitar.

Upoznat je sa svim procedurama, pošto ih godinama proučava, a znaju ga i u institucijama pa mu rado izađu u susret. Sa onima kojima je potrebna pomoć odlazi advokatima, u Centar za socijalni rad ili komunalna preduzeća.

“Ne kažem samo ‘ajde gospodine, druže idi tamo’ nego ja to odradim, obradim svu dokumentaciju i pomognem da dobije zakonito pravo na primjer tuđu njegu i pomoć, ili drugu neku pomoć, socijalnu ili paket ili nešto što je nemoćan on – ja mu pomognem”, kaže Mitar i dodaje da rješi sve što je moguće.

Crvenom krstu se pridružio prije više od pet decenija, kada je “po slili saveznog zakona otišao u prijevremenu penziju”.

“Poznavao sam Crveni krst kako je stvoren i zašto je stvoren, da je to jedna od najhumanijih organizacija u svijetu, da pomaže ljudima u nevolji kada su teške katastrofe i ratovi, oružani sukobi, da pomažu bez obzira na naciju i vjeru. Tako i ja radim bez obzira koja je vjera i nacija ti ljudi dolaze kod mene, ja im pomažem”, rekao je Mitar i naglasio da štiti i poštuje domaće i međunarodno humanitarno pravo, sedam osnovnih principa Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i mnoge druge konvencije.

Štiti ljude i pomaže koliko god može, a naglašava da će nastaviti i dalje da se bori koliko god bude mogao.

“Ljudi me cijene i poštuju zato što radim bez para, bez plate, bez ikakve nadoknade”, rekao je on.

U humanitarnom radu pomaže mu i kćerka, a njegova najveća želja je da mu se unuk zaposli.

“Svaki dan radim 10 do 12 sati 350 dana u godini, 15 dana se samo odmaram za velike praznike. Bez obzira kiša, zima, snijeg, led – stalno idem i pomažem. Vuče me ljudska savjet da pomognem”, rekao je ovaj humanista.

S godinama gubi vid, muči ga bronhitis i reuma, ali kaže ostalo je dobro. “Pazim šta ću jesti, nikad nisam pušio, nikad nisam pio, vodim računa i čuvam se”, kaže on.

Svi ga upozoravaju da se pazi kada vozi bicikl, jer je saobraćaj opasan.

“Pomalo vozim, ne mogu da ostavim bicikl jer ne mogu da stignem, imam puno toga da obiđem. Krećem se, da je lako nije lako, teško je, to je naporan rad, težak rad, odgovoran rad, ali volim da pomažem ljudima”, kaže Mitar Medović.

Smatra da bi trebalo da se u pomaganje uključe i mlade i srednje generacije, jer ako može on sa 92 godine mogu i oni. Zahvalnost onih kojima bude pružena pomoć, ne može se zaboraviti.

“Mnogo ljudi kaže pa tebe Gospod Bog štiti zato što nam pomažeš”, rekao je Mitar Medović.

Za svoj humanitarni rad do sada je primio 28 zvaničnih zahvalnica od nadležnih institucija, dvije Aprilske nagrade Grada Banjaluke i pet odlikovanja. Dva odlikovanja dobio je od Josipa Broza Tita Orden rada sa srebrnim vijencem i Orden zasluga za narod. Od Crvenog krsta Republike Srpske dobio je Zlatni orden za veliku humanost i za rad, od Boračke organizacije Drugog svjetskog rata Banjaluke odlikovan je za vojne zasluge i veliku pomoć starim iznemoglim borcima iz Drugog svjetskog rata, a Milorad Dodik, predsjednik RS odlikovao ga za humanost i humana djela Krstom milosrđa. Sve svoje ordene kao i bedž Crvenog krsta Mitar Medović sa ponosom nosi na reverima.

“Najveće priznanje mi je u Beogradu jer je moju fotografiju i dio službene dokumentacije savezni SUP bivše Jugoslavije stavio u državni muzej, kao jednog od najboljih policajaca”, ponosno priča ovaj humanista.

Kao policajac službovao je 22 godine, a kriminalci mu nisu mogli umaći.

“Nije mogao ni jedan policajac otkriti i uhvatiti kao što sam ja mogao. Od 100 do 120 kriminalaca sam godišnje hvatao, najvećih kriminalaca, a otkrivao sam od 200 do 500 raznih krivičnih djela. Ni jedna moja krivična, ni prekršajna prijava nije pala, nije odbačena, kao nema dokaza, svaka moja prijava bila je tačna 100 posto – potkovana zakonima, pravom i prošla je, nije pala u vodu”, kaže on.

Prisjeća se da su kriminalci znali govoriti da nisu krivi, ali je on sakupio dokaze, pa im je to bilo uzalud.

