ŽIVOTNA PRIČA IZ CAZINA KOJA ĆE VAS DIRNUTI U SRCE: Počinje akcija za stambeno zbrinjavanje bolesnog Hase Majetića

Nepokretan je i nikada nije stao na svoje noge, ali je mentalno potpuno zdrav, vrlo odgojen i izuzetno pozitivna osoba.

Kaže:

– “Nemojte me slikati. Ja sam ‘vako nasmijan pa će narod reći da mi je lahko. Ali nije lahko, težak je ovo život. Haj’, opet mene je Bog ovako dao i moram ovako, al’ žao mi je ovog strica što se mora brinuti za mene“

Hasin stric Zahid njegov je jedini staratelj i stariji je od njega svega deset godina. Pa ipak, kad govori o Hasi oslovljava ga djetetom.

– „Ostali smo sami, ali nikad ni od koga nisam ništa zaisk'o, snalazim se kako mogu. A, on je dobro dijete. On sve zna i ne pravi mi nikakve probleme. Jedino što moram uz njega biti stalno i zato ne mogu ići otići raditi i zaraditi koliko bih mogao. To je jedini problem“, kaže Zahid.

Hase i Zahid sami su tek posljednje dvije godine. Naime, Hasu su roditelji ostavili odmah po rođenju i o njemu su oduvijek brinuli nena, tetka i stric. Prvo je umrla nena, a nakon nje i tetka koja je bolovala od karcinoma. Od tog trenutka, Zahid je ostao sam da brine o Hasi i posljednje dvije godine žive od skromne socijalne naknade u kući koja je svaki dan u sve gorem stanju.

Hase je bolesnik koji ne može do toaleta i to iziskuje posebnu njegu. Osim toga, njihova kuća nema ni vodu i kupatilo i to je najteži dio posla za Zahida. Vanjska česma, ovih dana okovana ledom, mjesto je na kojem Zahid pere sve. Unatoč svemu, u njihovoj kući sve blista od čistoće, a uredno je i svuda oko kuće. U prvom paketu pomoći uručenom iz Općine Cazin, Zahid se najviše obradovao deterdžentima i vlažnim maramicama koje mu puno znače u održavanju higijene oko Hase, piše Cazin.

Ovogodišnji humanitarni koncert koji u Švicarskoj organiziraju Klub „Behar“ i Udruženje „Srce Cazina“ u potpunosti je namijenjen izgradnji nove kuće za Hasu Majetića. Akcija polako započinje ovih dana i među prvima se za pomoć Majetićima javio Cazinjanin Medo Redžić. Uz bogat paket prehrambenih i higijenskih artikala, Redžić im je obezbjedio i tri metra drva.

– „Meni je drago da mogu pomoći na bilo koji način, a uz mene su i moji prijatelji koji će se također priključiti ovoj akciji u njenom nastavku“, rekao je Medo Redžić dodavši da je njegovo preduzeće spremno uključiti se u sve potrebne radove oko iskopa temelja za novu Hasinu kuću.

Nasmijani i komunikativni Hase dane provodi slušajući radio. Zahvaljuje se na svemu što je dobio i samo ponavlja kako mu je žao strica. A, stric Zahid na pitanje da li je razmišljao da Hasu smjesti u neku ustanovu ne može sakriti suze.

– „Ne dam ja djeteta nikud dok sam ja živ… Kad nam bude najteže pa ujutro ustanemo i ne znamo šta ćemo taj dan, on meni kaže; haj da se izgrlimo pa biće nekako, snać’emo se“.

