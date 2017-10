Uplakani brat ubijenog Prljače u sudnici: Nisu mi dali da uđem, samo su mi rekli “čovjek je mrtav”

Ispričao je ovo jučer u sarajevskom Kantonalnom sudu Nezir Prljača, brat Nusreta Prljače, koji je u novembru prošle godine ubijen u svojoj kući u Butmiru, piše “Faktor“.

Prema optužnici Tužilaštva KS, njega su ubili Senad Keč i Muamer Osmanović, koji su prethodno do detalja isplanirali pljačku Prljače sa kojim se Keč družio i ranije, a navodno su imali i intimne odnose.

Kako se navodi u optužnici, oni su najprije izudarali Prljaču, a potom su ga ugušili stavivši mu jastuk na lice. Zatim su mu ukrali laptop i automobil, te pobjegli. Međutim, shvatili su da su ostavili mnogo tragova iza sebe pa su se sa ukradenim autom vratili kako bi prikrili tragove zločina, ali tada ih je razotkrio policajac Elvir Husilović.

Suze brata ubijenog

Prljača je danas u sudnici kroz suze pojasnio da se kuća njegovog ubijenog brata Nezira i još jednog brata, Zuhdije, nalaze u istom dvorištu. Prije dolaska policije, Nezir je kazao kako je pogledao kroz prozor i vidio pakirani bratov automobil ispred kuće. Činilo se da je sve u najboljem redu.

Prljači je danas, dok je pojašnjavao sudu šta se dogodilo u noći ubistva, pozlilo, pa je morao sjesti kako bi do kraja dao svoj iskaz. Na upit tužioca Prljača je kazao da postavlja imovinsko – pravni zahtjev u ovom slučaju kao i da se pridružuje krivičnom gonjenju krivaca, te želi da se oni adekvatno kazne za smrt njegovog brata.

Prljači se obratio i prvooptuženi.

– Žao mi je zbog vašeg brata, i mene je ovo potreslo. Volio bih da mogu vratiti vrijeme i promijeniti stvari, ali to nije moguće – kazao je Keč.

U nastavku suđenja osumnjičenima za ubistvo saslušani su vještaci neuropsihijatrijske struke koji su vještačili optužene.

Muhamed Ahić, vještak neuropsihijatar i uposlenik Psihijatrijske klinike u Sarajevu kazao je kako je kod optuženog Senada Keča na osnovu medicinske dokumentacije i razgovora sa njim primijetio poremećaj ličnosti i asocijalno ponašanje, te da je konzumirao psihoaktivne supstance, ali da se nije razvila ovisnost o njima.

– Zaključio sam kako je bio svjestan svojih djela, te da je u momentu počinjenja krivičnog djela mogao upravljati svojim postupcima – kazao je Ahić.

Na upit advokata Izeta Baždarevića Ahić je pojasnio kako poremećaj ličnosti koji ima Keč nije posihotičnog karaktera već proizilazi iz niskog praga tolerancije na frustracije i karakterističnog životnog stila.

Svjesni svojih djela

Vještak Dževad Begić koji je vještačio drugooptuženog Osmanovića istaknuo je kako je on hospitaliziran u Psihijatrijskoj klinici u tri navrata i to zbog duševnog poremećaja do kojeg je došlo usljed konzumiranja više različitih psihoaktivnih supstanci i njihovog štetnog korištenja.

– On također ima poremećaj ličnosti koji se ogleda u ekscentričnom ponašanju i idejama koje ipak nikada ne prerastaju u psihotični poremećaj – pojasnio je vještak.

Istakao je i kako je utvrdio da Osmanović nije imao smetnji u razvoju, da nije ovisan o narkoticima.

– On je bio svjestan svojih djela i mogao je upravljati svojim postupcima u momentu počinjenja krivičnog djela – kazao je Begić.

Omar Mehmedbašić, advokat Osmanovića, pitao je vještaka da li je moguće da je on utvrdio da je njegov klijent bio svjestan svojih djela nakon što je hospitaliziran u tri navrata. Vještak je odgovorio potvrdno na što je Mehmedbašić najavio novo vještačenje njegovog klijenta i to po vještaku Omeru Ćemaloviću.

Suđenje u ovom predmetu se nastavlja 30. oktobra kada će svoj iskaz pred sudskim vijećem dati još dva vještaka.

