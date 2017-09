Saškin otac: Svećenik je opsjednut mojom kćeri, a njoj nikakve pare nisu trebale, sve smo joj dali

– O kakvom je čovjeku riječ dovoljno je pročitati njegovu izjavu koju je dao policiji u kojoj kaže kako mu se nakon jedne mise ukazala Gospa koja mu je rekla da on nije za svećeničku službu i da se mora oženiti Saškom s kojom će imati 11-tero djece – rekao je Bato dodajući kako ne želi da ispadne da on samo brani svoje dijete jer, kako smatra, Saška za sve što je kažnjivo napravila treba odgovarati, piše “24sata“.

‘Tko ne bi odolio dobroj trebi? Ali kad je već bio frajer, trebao je to ostati do kraja’: stanovnici Modriče puni razumijevanja za posrnulog svećenika, a on se nevješto krije od novinara…

Otac je spomenuo i novac koji je njegova kćer navodno tražila i dobila od svećenika te tvrdi da te novce nije ni vidjela niti je za njima, poručuje, imala potrebe jer su joj on i njegova supruga sve u životu osigurali. Radili su, priča, preko 26 godina u Švicarskoj i imali dobro plaćene poslove, a kćerki su sve osigurali, kupili su joj i Mercedes.

– Sve dok nije napunila 18 godina nastojao sam kontrolirati svaki njen korak. Nakon što je postala punoljetna sama mi je rekla da se ne moram brinuti jer da ona zna što radi – kaže Nedjeljko koji smatra kako je Sašku neko uvukao u ovaj slučaj.

– Mislim, a to će sud utvrditi, da je ona uvučena u igru koju je netko drugi osmislio – smatra otac.

