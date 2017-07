Nakon požara kod Ljubinja: U par minuta ostali smo bez svega, ali najvažnije je da smo svi zdravo

Plamen je u svega nekoliko minuta porodici Milana i Milice Škorić, koja živi od stočarstva, “progutao” štalu sa sjenom i stokom koja je bila unutra. Životinje koje su bile na ispaši jedva su spašene, a obitelj se u zadnji čas uspjela spasiti od potpune katastrofe.

Advertisements

Milan i Milica su ekipi Anadolije u njihovom domu, oko kojeg je sve doslovno spaljeno, rekli da su puni entuzijazma prije tri godine zasnovali obitelj i oformili malu farmu, kako bi baveći se stočarstvom živjeli u idili. Ni u najcrnjim snovima, priznaju oni, nisu mogli sanjati da će u svega nekoliko minuta ostati bez svega za što su godinama radili.

– Kao što vidite, ogromna šteta je napravljena. Ono što smo stvarali i počeli otišlo je u dva minuta, ali život ide dalje, život se nastavlja. Nadam se u skorije vrijeme da će ovo biti ponovno podignuto i štala i da ćemo krenuti ponovno naprijed s mojom porodicom koja je pretrpjela i veliki strah i koja se uspjela u zadnji trenutak spasiti – kaže tridesetšestogodišnji Milan pokazujući zgarište štale i porodičnog dobra, napominjući kako sad nema ni mjesta za ispašu preživjeloj stoci.

Govoreći o apokaliptičnom danu Milan preispituje je li mogao bolje djelovati. Sve se dogodilo, kako kaže, u trenu. Nije znao na koju će stranu, jer je trebalo spašavati porodicu, goveda i stado ovaca na ispaši i štalu. Rastrgan na sve strane, ipak je uspio odbraniti kuću i najbliže izvesti iz pakla. Nije stigao spasiti štalu i mladu stoku koja je bila unutra.

– U štali se nalazilo šest teladi od pet mjeseci do mjesec i pol dana i jedna junica od šest mjeseci i šesto bala sijena. Telad su izgorjela. Kad sam došao i vidio što se desilo, nisam mogao vjerovati, ali čovjek može sve da pretrpi u životu, ali opet uz pomoć porodice i djece život ide dalje – kaže Milan.

Vjeruje da će materijalne gubitke nadoknaditi, a zahvalan je što niko od njegovih nije stradao.

– Kad je vatra počela da gori, bili smo ovdje ja i svekrva i gledali smo kako se primicala. Međutim, to je odjednom veliki talas uhvatio da je počelo da dolazi prema kućama – kaže Milica Škorić.

Ona je sa svekrvom, dvogodišnjim i devetomjesečnim djetetom pretrpjela strah koji je, kako kaže, nemoguće opisati.

– Muž mi je došao, on je bio dole i pokušao je da ugasi, ali nije uspjelo. Zovnuo je svog kolegu da vodim djecu da ne bi ostala u dimu – rekla je Milica opisujući koliko se vatra primakla.

Kad je s djecom pobjegla od vatrenog plamena nastupila je nova agonija i strah za supruga i moguće posljedice.

– Taj strah može jedino da osjeti neko kome se to desilo. To je strašno, to je strepnja, treseš se sav, samo misliš. Milion sam ga puta zovnula, nekad se ne bi javio, nekad je bio nedostupan. Svašta mi je prošlo kroz glavu – kaže Milica.

Tragedija je na njihovog dvogodišnjeg sina djelovala traumatično.

– On je samo govorio “vatra gori, dim”, uhvati se za glavu, za kosu i samo to – kaže Milica.

Nakon što su požari oko Ljubinja stavljeni pod kontrolu, ona se s ostalim članovima porodice vratila kući oko koje je sve spaljeno.

– Kada sam došla tuga me oko srca uhvatila što je sve izgorjelo, ali opet ćemo to sve obnoviti. Najvažnije je da smo svi zdravo – zaključila je optimistična supruga i majka dvoje djece.

Osamdesetogodišnja Bosa, koja u svom životu ne pamti požar poput ovogodišnjeg, priča da je selo Ždrijeli šezdesetih godina bilo jako živo mjesto za razliku od danas.

– Kad sam se udavala 1968. godine, ovdje su bile 23 cure za udaju, a danas, da nema mog Milana i Milice s djecom bila bih sama sa svojom komšinicom – kaže Bosa u nadi da apokaliptični požar neće i njih otjerati iz Ždrijela, te da će im se pomoći da krenu iznova i vrate život u ovo selo, koje je na kraju naseljenih mjesta Bančići kod Ljubinja.

Advertisements

loading...

Facebook komentari