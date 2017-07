Teško stanje na Čvrsnici: Požar se širi prema vrhu planine, zatražena pomoć helikoptera

“Gust je dim koji prekriva požarište, čekamo vjetar koji će nam pokazati pravo stanje. Koliko sada vidimo požar se širi prema vrhu planine, gori šuma te nisu ugrožena naselja”, kazao nam je jutros Omer Nezirić, iz Civilne zaštite Jablanice.

Podsjećamo, požar na Čvrsnici se nakon dva mirnija dana intezivirao jučer s povećanjem temperatura, a vatra se širila prema lokalitetu Velikog sljemena, piše “Klix“.

Zatražena je pomoć Oružanih snaga u gašenju požara iz zraka, kao i pomoć vatrogasnih jedinica iz susjednih općina.

Ljubinjski požari su ugašeni, potvrdio je to za naš portal Miodrag ilić, šef Vatrogasne jedinice Ljubinja.

“U 8,15 sati poletiti će helikopter Oružanih snaga u izviđanje i ako ne primjeti aktiviranje požara na našem području, nastavit će let prema Jablanici gdje je stanje teško. Ovdje je na sreću dobro, koliko javljaju naši ljudi sa cijelog područja požarišta, sve je ugašeno. Postoji opcija da bi sa pojavom vjetra, kojeg sada nema, moglo se pokrenuti ponovo, ali mi ostajemo oprezni”, kazao nam je Miodrag Ilić.

Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave Civilne zaštite kazao nam je da je na njegovom području odgovornosti jedino požar na Čvrsnici trenutno van kontrole, ali da postoje aktivni planovi za današnji i sutrašnji dan, kako bi se stanje i na ovom lokalitetu popravilo.

“Planira se prosijecanje šume kako bi se požar odvojio od dijela planine koji još nije bio zahvaćen. Za takvu akciju potrebno će biti četiri do pet sati pješačenja po teškom terenu, ali danas ćemo nastojati uraditi to. Zajedno s vatrogascima raspolažemo sa sto do sto pedeset ljudi na terenu”, kazao nam je Fahrudin Solak još jednom naglašavajući da se radi o okomitom terenu gdje ni gašenje požara helikopterom ne daje previše efekta.

