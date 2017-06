Porodica moli za informacije o nestalom Banjalučaninu: “Bratu je tog kobnog dana bio rođendan…”

Perina sestra, Mara Milić kaže da je do porodice došlo nekoliko različitih verzija ove nesreće.

“Bratu je tog kobnog dana bio rođendan i proslavljao ga je sa dvojicom prijatelja na plaži. Kako sam čula, roštiljali su i popili pokoje pivo, ali sam sigurna da on nije skočio u vodu, kako je to neko rekao policiji. To tvrdim jer je Pero bio neplivač i na moru je zazirao od dubine, a kamoli u Vrbasu. Čuli smo razne teorije o njegovom nestanku. O nesreći smo obavješteni oko 22 sata iako njegovi prijatelji kažu da se sve odigralo oko 17 sati”, kazala je Milić, pišu “Nezavisne”…

Dodala je da svi koji imaju bilo kakve informacije o Perinom nestanku to mogu da jave na njen broj telefona (+387) 065/164-103 ili broj njegove djevojke Dane Tica (+387) 065/396-589.

