“Na izlasku iz kuće je rekao ‘Ubio sam ti Mirelu’. Ona se onesvijestila, a on je ušao u automobil i otišao”

“Svi smo u šoku. Oni nije mogla više psihički izdražati i živjeti s njim. Ja sam baš za Bajram bila s njom i razgovarala. Kaže mi da je glava boli, prsa, da ne može više izdražati s njim. maltretirao je. Jasno je kakav je čovjek bio kada je mogao u ženu ispaliti osam metaka bez imalo milosti. To govori kakav je život je živjela. 18 godina je bila s njim u braku, trpila i kupila u sve u sebi, pa kad više nije mogla, jer je zbog njega i tog života oboljela, onda je pokupila stvari i otišla roditeljima. Kaže da mu je rekla da više ne može biti kod njega. Dvije sedmice je bila kod porodice. Dolazio je i pravio joj probleme, ali je rekla da ne može živjeti s njim. Išla je doktorici, jer je glava boljela, doktorica joj kazala da joj on ne prilazi i da s njim ne dolazi u kontakt. Međutim, on je insistirao. Nije ga prijavila, jer se niko nije nadao da može takvo nešto učiniti”, kaže za “Source” S.P.,kćerka Mirelinog amidže.

Pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Lulić je u srijedu oko 19 sati usmrtio svoju suprugu koja ga je napustila i iz njihove porodične kuće u naselju Krivaja otišla kod roditelja u mjesto Gornja Koprivna.

“Djeca su inače bila kod njega. Ovaj jedan mali je taj dan bio kod njega, te je on došao i odvezao ga kući, da bi nakon dva sata se vratio, ušao u sobu gdje je on ležala i tu je počinio ubistvo. Njeni roditelji su svi bili vani. Majka je radila u bašti, a otac bio u komšiluku. Obdukcija je pokazala da su pričali, ne znam o čemu i šta, pa je zatim upucao. Njena majka je u bašti čula pucanj i pošla u kuću da vidi šta se desilo. Uhvatila je za bravu u isto vrijeme kada i on. Na izlasku iz kuće joj je rekao ‘Ubio sam ti Mirelu’. On se onesvijestila, a on je ušao u auto i otišao u policiju i prijavio se. Nije se ni obuo”, navodi S.P.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova USK su potvrdili da policajac ubistvo nije počinio službenim pištoljem, te je nakon ubistva sam došao u policijsku stanicu i priznao šta je uradio, nakon čega je uhapšen.

“Bila je jako vrijedna, uzor, radnik. Radila je na poljoprivredi. On je bio zaposlen, a sve ostalo je bilo na njoj. Koliko znam nije je tukao, ali je psihički maltretirao. Mnogo je propala. Žalila se da nema snage ni za šta. Žena je oboljela s njim. Glava je stalno boljela i žalila se kako je u prsima guši. Doktorica je sama kazala kako on negativno djeluje na njeno zdravlje i da joj ne prilazi. Ko zna kako je s njim žvijela, nikada se nije žalila, trpila u sebi. A možete misliti kako je živjela, kada je bez imalo milosti mogao da ispali osam metaka u nju”, kaže na kraju kćerka Mirelinog amidže.

Rifet i Mirela Lulić imaju troje djece.

