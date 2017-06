Pakao na operaciji: Alen zbog ljekarske greške nosio makaze u stomaku punih devet godina!

Epilog je to višegodišnjeg sudskog postupka koji je 41-godišnji Papac pokrenuo protiv mostarske bolnice u kojoj su mu ljekari na operaciji u utrobi zašili hirurške makaze, koje je nesretni pacijent ‘nosio’ punih devet godina (2003. – 2012.) proživljavajući teške zdravstvene tegobe. Riječ je o prvostepenoj presudi Općinskog suda u Mostaru, tako da SKB Mostar ima 30 dana vremena za podnošenje žalbe Kantonalnom sudu u Mostaru.

Agonija je započela 2003. godine kada je Papac zbog čira na želucu završio na operacijskom stolu u SKB-u Mostar. Operacija je prošla ‘rutinski’, a pacijent se polako oporavljao. No, s vremenom je ponovno počeo osjećati bolove u želucu, ali ni on ni ljekari koji su ga naknadno pregledali nisu ni pomislili da bi razlog mogao biti ‘zaboravljeni’ hirurški instrument.

– Počesto sam imao bolove u trbuhu zbog kojih sam čak i ležao u bolnici. Prvi put sam jače bolove osjetio nekih godinu dana nakon prve operacije kada sam ponovno morao u bolnicu. Međutim, tamo su mi rekli da imam upalu gušterače. Liječili su me od toga i bolovi su bili ublaženi. Ali, praktički sam svih devet godina svako malo imao probleme s trbuhom. Događalo se da me boli gdje god dirnem i slično. Međutim, ni na jednom pregledu nisu vidjeli škare jer se one u biti ne vide na ultrazvuku, kazao je u ranije razgovoru za “Dnevni list” Papac.

Razlog njegovih čestih zdravstvenih tegoba ljekari su otkrili tek u novemnbru 2012. godine i to na pregledu nevezanom za želudac.

– Imao sam nesnošljiv konstantan kašalj, kojeg se nikako nisam mogao riješiti. Na kraju sam otišao na CT pluća i doživio šok. Na snimci su se vidjele makaze duge 12 centimetara! To su u biti makaze koje se na operacijama koriste za zaustavljanje krvarenja, mislim da im je stručni naziv ‘pean’. One su u biti malo podigle pluća s jedne strane i to mi je izazivalo stalni kašalj, ispričao je tada Papac.

Njegove riječi kasnije je potvrdio sud tokom postupka.

Papac je u novembru 2012. primljen u SKB Mostar gdje mu je izvršen operativni zahvat kada je utvrđeno da se nalazi vrlo lošem zdravstvenom stanju. Nakon detaljnog pregleda ustanovljeno da mu je jedno plućno krilo uvećano, a snimak je pokazao da se u tijelu tužitelja nalaze makaze. I to u debelom crijevu! Makaze su u tijelu tužitelja ostale prilikom operativnog zahvata koji je izveden u SKB Mostar u augustu 2003. godine. Papac je tokom postupka izjavio da je nakon prvog operativnog zahvata imao ogromne bolove zbog čega je kod istog došlo do znatnog umanjenja životne aktivnosti. Tek pregledom i operativnim zahvatom 2012. godine ustanovljeno je da su greškom ljekara u debelom crijevu Alena Papca ostale makaze koje je nosio 9 godina.

Iz nalaza je vidljivo da je ostavljeni hirurški instrument „putovao“ kroz tijelo tužitelja devet godina i to kroz tanko crijevo, a potom kroz debelo crijevo, gdje se zaustavio na poprečnom debelom crijevu i izazvao oštećenje zida debelog crijeva, radi čega se zaustavio gdje je i pronađen. Sve je to uzrokovalo jake bolove, te izuzetno loše psihičko stanje Alena Papca.

Nadalje se u nalazu tvrdi da je Papac uslijed pogreške ljekara SKB Mostar trpio poteškoće koje je imao nakon što mu je prilikom drugog operativnog zahvata uklonjen hirurški instrument pa je slijedio vrlo težak period liječenja i oporavka, prvenstveno zbog oštećenja zida debelog crijeva koje je uzrokovano ostavljenim hirurškim instrumentom, te osjećaj istinske patnje zbog onoga što mu se dogodilo. Vještačenjem je utvrđeno umanjenje opće životne sposobnosti za 25% kod tužitelja – zaključuje Dnevni list.

