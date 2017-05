Nesreća prvomajski uranak pretvorila u košmar

Marić kaže da je Ivković sa prijateljima bio u obližnjoj vikendici, te da se sa njegovim amidžićem Semirom uputio starim putem koji vodi do vikend-naselja na Divi Grabovici, ne želeći da idu cestom, što je za Dženana bila kobna odluka. Taj put vodi preko drvenog mosta i pored stijene, piše “Oslobodjenje“.

Dženanov prijatelj Sabahudin Spahović, načelnik GSS-a Jablanica, pojašnjava da je već 20 godina njihov ritual bio da se uoči 1. maja okupe u vikendicama, druže i pripreme za prvomajsku proslavu. To su uradili i ove godine. No, ovaj prvomajski uranak nikad neće zaboraviti, jer se proslava pretvorila u košmar.

Na kobnom mjestu stijena je bila porozna i on je, ne sluteći opasnost, krenuo bliže ivici stijene. Iznenada, ispod Dženanovih nogu odronio se dio stijene, te je on pao u provaliju duboku 20 metara. Marić i Spahović pojašnjavaju da je prilikom pada Ivković odmah preminuo, no, njegovo tijelo je upalo u korito rječice Grabovke.

Semir Ivković je uspio pozvati prijatelje iz vikend-naselja, te je Sabahudin Spahović prvi stigao na mjesto nesreće i izvukao tijelo nastradalog prijatelja iz vode. Nažalost, ustanovio je da je nesretni Ivković već bio mrtav.

Spasioci iz GSS-a Jablanica izvukli su tijelo na obalu, te su istražitelji MUP-a HNK-a obavili uviđaj. Nakon toga tijelo nastradalog je transportovano u mrtvačnicu.

