Slučaj koji je zaprepastio BiH: Starac policiji otkrio šokantne detalje o tome šta je radio sa 14-godišnjom djevojčicom

Naime, iz MUP-a USK danas su saopćili da je policiji u ponedjeljak M. E. (34) prijavio da je njegova maloljetna komšinica otišla od kuće i da ne zna gdje se nalazi. Policija je odmah po prijavi izašla na mjesto događaja i obavila razgovor s njenom majkom T. A. (33), koja im je kazala kako sumnja da se njena kćerka nalazi kod 78-godišnjeg I. N.

Policajci su otišli u kuću I.N., koji je navodno kazao kako je djevojčica ranije otišla od njega, te je policiji dozvolio da pregledaju kuću, gdje djevojčica nije pronađena.

“Avaz” saznaje da je riječ o Nuriji Isakoviću. On je jutros došao do policijske stanice i, kako se nezvanično saznaje, policajcima potvrdio da je 14-godišnjakinja kod njega u autu na parkingu.

Ispostavilo se da je to tačno, nakon čega je starac pozvan na ispitivanje. On je istražiteljima ispričao da je djevojčica došla kod njega noću oko tri sata, te da je priznao da je među njima bilo razmjene nježnosti. Šta se u stvari događalo u kući 78-godišnjeg starca pokazat će istraga.

Isaković živi sam, a nezvanično, ležao je zbog ubistva jednog čovjeka iz Bosanske Krupe.

