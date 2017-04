Tinejdžeri pravili selfi kada ih je spržilo 25.000 volti

Dvoje mladih povrijeđeni su sinoć na željezničkoj stanici u Kozarcu kod Prijedora. Popeli su se na jedan od napuštenih teretnih vagona, želeći da naprave selfi. Međutim, strujni udar ih je odbacio na prugu, javlja “ATV“.

Došli su kod bake i djeda njihovog drugara koji je slavio rođendan. Niko nije slutio da će dva dana zabave tako završiti.

“Oni su popadali. Vriska, jauk, svukuda ih je bilo po pruzi. Jedan momak, Pero, držao je Lanu na krilu, sav je krvav bio, tresao se, njena glava bila je na njegovom krilu. Držao ju je, a ona je bila pri svijesti. Zvali smo je, vikali, činili šta smo znali. Nismo joj dali da zaspi, gubila se, stalno smo je masirali i dirali. Zvali, molili, govorili joj – samo gledaj, samo gledaj”, opisuje Gordana Nišević, baka.

“Kamo sreće da su zakasnili na voz kojim su htjeli da se vrate u Banjaluku”, priča Gordanin suprug Slavko. Teško im je što se sve dogodilo nakon što su djeca kod njih provela vikend.

“Pričaju djeca – popeli se, hoće da se uslikaju na tim vagonima. Stoje tu od kada je napravljen četvrti kolosijek, imaju one konstrukcije da se popneš na vrh. On se popeo, nije on morao da dodirne žicu, dovoljno je 80 centimetara do metar, to baca. Nju je bacilo na jednu, njega na drugu stranu”, priča Slavko Nišević, djed.

Povrijeđeni su prvo prebačeni u prijedorsku bolnicu, a onda hitno upućeni za Banjaluku. Iz Policijske uprave Prijedor kažu da su inspektori obavili uviđaj i obavijestili Tužilaštvo o detaljima nesreće.

U isto vrijeme, iz Željeznica apeluju da se pruga prelazi samo na označenim mjestima i da se obavezno poštuju znakovi na stanicama, koji upozoravaju na opasnost od strujnog udara.

