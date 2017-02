Enesa nije vidjela sina 10 godina zbog nasilnog supruga: “Svekar mi je rekao, snaho, spašavaj se, idi odavde”

Ona se, nakon razvoda od Samira, ponovo udala u Klokotnici u Doboj-Istoku, a s drugim suprugom ima dvije djevojčice. Prema njenom kazivanju, nije viđala sina jer joj to njen bivši suprug, koji je nasilan, nije dozvoljavao. Kaže da je pokušavala, ali on bi ju svaki put otjerao te ju je gađao kamenicama. Brak sa Smajićem naša sagovornica opisala je kao trogodišnji pakao. Zbog stalnog zlostavljanja, ona je napustila bračnu zajednicu.

– Radila sam što mi je govorio. S njim sam često nosila drva i ugalj, a on bi navečer od mene oteo novac i kupio bi alkohol. U kasnim satima došao bi kući pijan, istukao bi me i polupao prozore, suđe, namještaj… Moj svekar, koji mi je krišom znao dati koju marku, govorio mi je: “Snaho, spašavaj se, idi odavde.” Jednom me odbranio djever Amir. I on je morao otići iz te kuće. Moja zaova Samira i danas mi govori: “Sve ću ti, Enesa, posvjedočiti, sve sam vidjela” – jecajući nam je ispričala Enesa.

