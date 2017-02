Sanski Most: Policajac sa saučesnikom ukrao trafo vrijedan 45.000 KM

Zajedno s njim je uhapšen i predat Tužilaštvu saučesnik Almedin Halkić, radnik na Autootpadu “Dedo”.

Kako nezvanično saznajemo, za uhapšenog policajca tražit će se mjera određivanja pritvora. Kao što smo već objavili, policijski narednik Krupić sumnjiči se za tešku krađu i zloupotrebu položaja i ovlasti.

On je sa Halkićem organizirao i izveo krađu opreme iz firme “ECO CAT” u naselju Husimovci kod Sanskog Mosta.

Kako saznaje Avaz.ba, iz hale ove firme u maju 2016. godine ukraden je trafo čija je vrijednost 45.000 KM i dva kompresora.

Jedan od kompresora tokom istrage pronađen je na Autootpadu „Dedo“ u neposrednoj blizini firme „ECO CAT“.

Vjerovatno je to i bio razlog da je jučer u PS Sanski Most priveden i vlasnik Autootpada, Rajif Karajković, inače vijećnik SDA u Općinskom vijeću (OV) Sanski Most .

Dijelovi trafoa teškog oko tri tone pronađeni su tokom istrage.

