Ispovijest iz sarajevskog zatvora: “Više bih volio da sam ja poginuo, nego što sam njih troje ubio”

Mirsad Salkić je djelo počinio u Zeničko-dobojskom kantonu, nakon čega je bio pod istragom tri mjeseca. Priznao je krivicu i dobio kaznu zatvora osam godina.

Advertisements

“Vjerni sam navijač Sarajeva i kao i svaki put raja se skupila sa autima da idemo na utakmicu. Krenuli smo i u putu sam popio nekoliko piva. Pukla mi je guma i stali smo da je zamijenimo, dok su drugi prijatelji otišli. Dok sam ja otišao do servisa moji su drugovi već stigli do Doboja i da se ne bi kolona razilazila, a ja sam već zaostajao, nazvali su me i rekli da malo požurim da bi zajedno išli. Kada sam prestizao pukla mi je guma i to je zadnje čega se ja sjećam. Nisam ništa znao, bio sam prikopčan na aparate i bio sam u komi. Kasnije je došla policija, uzela od mene izjavu i tada su mi rekli da je moj drug poginuo, kao i jedna žena i dijete. Meni je bilo žao tih ljudi i odbio sam i liječenje. Više bih volio da sam ja poginuo, mogao sam jedan život spasiti“, rekao je za “Source” osuđenik Mirsad Salkić.

U zatvoru u Zenici je bio gotovo četiri godine, nakon čega je uz molbu prebačen u KPZ Sarajevo.

Cijelu ispovijest Mirsada Salkića pogledajte u priloženom videu.

Advertisements

loading...

Facebook komentari