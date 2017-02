Službenici GP BiH spasili muškaraca od utapanja, direktor Galić najavio nagradu za policajce

“Pripadnici Jedinice granične policije Gradiška su 15. februara 2017. godine u 13:40 sati informisani su od građana da se osoba utapa u Savi. Ispod mosta, smrtno ugrožena osoba održavala se na hladnoj vodi hvatajući plutajuće komade drveća”, kazali su u GP BiH.

U najkraćem roku, od pet do šest minuta, pripadnici Granične policije BiH u službenom plovilu došli su do muškarca i izvukli ga iz vode. Istovremeno je druga grupa službenika došla na most i o događaju obavjestila hitnu pomoć.

“Državljaninu BiH na obali je pružena prva pomoć nakon čega je prevezen u Dom zdravlja Gradiška. Građani na obali službenike su nagradili aplauzom. Direktor Granične policije BiH Zoran Galić također je najavio nagradu za policajce istaknuvši da je njihovom brzom i profesionalnom reakcijom spašen ljudski život”, navedeno je na kraju saopštenja.

