SLUČAJ KOJI JE POTRESAO BiH: Majka nestalog dječaka: Živim za dan kada će upoznati brata i sestre

– Ratko je nestao 2007. i niko ne može vjerovati da je dijete tako iz čistog mira jednostavno nestalo, a da su tri godine nakon nestanka, i to na mjestu koje smo obišli 100 puta, pronađeni dijelovi kostiju. U toj šumi ljudi sijeku drva, djeca beru jagode i neko bi osjetio i vidio da je moj sin ostao i umro u šumi – govori ogorčena majka.

Dodaje da ne vjeruje kako dijelovi kostiju koje je sahranila na groblju u Potkozarju pripadaju njenom nestalom sinu Ratku, te da zbog toga ne želi da podigne spomenik na grobu.

– Sjećate se da su pričali kako su pronašli donji dio Ratkove vilice. Međutim, kao majka znam da je moje dijete imalo par pokvarenih zubića, a na toj pronađenoj vilici zubi su bili zdravi. Isto tako, patike koje su pronašli nisu bile njegove i to sam im rekla, ali niko mi ne vjeruje – istakla je Slobodanka.

U ispovijesti za „EuroBlic“ majka je podijelila tešku životnu sudbinu koja ju je zadesila i nakon nestanka Ratka, a koja nikoga ne može ostaviti ravnodušnim.

-Poslije Ratka, koji bi danas imao 14 godina, rodila sam još troje djece, sina i dvije kćerke. Sa suprugom Željkom sam se preselila u Ivanjsku, odnosno Potkozarje, gdje smo sagradili kuću i namjeravali da zaliječimo rane koje nam je život nanio. Nažalost, one su se otvorile još više – priča Slobodanka ističući kako i dalje vjeruje da će se Ratko pojaviti i upoznati brata i sestre.

Iako se bliži decenija od slučaja koji je potresao BiH i region, ekipi „EuroBlica“ jedino je majka Slobodanka otvorila vrata dok Ratkovi stričevi nisu željeli da komentarišu bilo šta oko nesrećnog događaja.

U potresnom razgovoru sa Slobodankom saznajemo da se sa suprugom Željkom i troje djece preselila nekoliko kilometara dalje od sela Idžani, koje je u vrijeme Ratkovog nestanka bilo mjesto najveće potrage u istoriji BiH. Makarići su se preselili u Potkozarje, misleći – kako kaže Slobodanka – da će na neki način početi novi život, ali sudbina je bila okrutna.

Slobodanki su prije nešto više od tri godine javili da je poginuo njen suprug Željko, koji je bio na privremenom radu u Nemačkoj kako bi prehranio porodicu.

– Mislila sam da će nam krenuti na bolje, ali nije. Ostala sam sama sa troje djece, ali znala sam da se moram boriti zbog njih. Kada vas život udari kao što je mene, onda se naučite nositi sa teškim stvarima – priča hrabra majka.

Međutim, sudbina Slobodanke i njene djece i dalje je neizvjesna.

– Nakon Željkove smrti njegova braća na sve načine pokušavaju da me istjeraju iz ove kuće, a djecu da pošalju u dom, iako sam im nakon njegove smrti pomogla novčano koliko sam mogla. Neću im to dozvoliti i boriću se do kraja za djecu i naš dom – kaže Slobodanka.

Podsjetimo, crna sudbina zadesila je porodicu Makarić u julu 2007. kada je u selu Idžani nadomak Banjaluke nestao tada četvorogodišnji Slobodankin sin Ratko. Dječak je nestao kada je sa svojim stricem Oliverom Makarićem otišao da na obližnjem potoku napoji stoku.

Poslije nestanka, policija, mještani, vatrogasci, predstavnici Civilne zaštite i lovačkih udruženja pokrenuli su do tada najveću potragu u BiH. Za Ratkom su tragali i specijalni helikopteri MUP RS i EUFOR, a naknadno su u potragu uključeni i psi tragači Gorske službe spasavanja iz Hrvatske.

Ipak, potraga nije dala rezultate, a tragači su uspjeli da pronađu samo mobilni telefon Ratkovog strica, koji je dječak nosio sa sobom, dijelove njegovog plastičnog pištolja i trag stopala u sasušenoj lokvi.

Tačno tri godine kasnije na mjestu koje je „pročešljano“ više puta tokom potrage pronađeni su dijelovali skeleta za koje je DNK analizom utvrđeno da pripadaju malom Makariću. Istraga je tako zaključila da je nesrećni dječak mrtav, ali odgovora kako je nastradao dječak ni danas nema.

Istraga u toku

Portparol Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka Maja Đaković-Vidović navodi da je istraga u ovom slučaju još u toku.

– Istraga je i dalje otvorena. Za sada ne raspolažemo sa novim činjenicama i dokazima na osnovu kojih bi smo mogli preduzeti druge radnje na dokazivanju i dokumentovanju činjenica u vezi smrti dječaka – navela je portparol OJT Banjaluka.

