Šokantna ispovijest majke: Umjesto u krevetiću, grlila sam dijete u mrtvačnici!

Ovako je svoju bolnu priču počela Alzadina Puška iz Sarajeva. Rodila je sina 12. septembra 2016. godine. Izgubila ga za mjesec dana. Umro je na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu.

Reanimacija bebe

– Moj Ismail bio je dobro, tako su mi doktori govorili. Porodila sam se u 27. sedmici trudnoće, beba je imala 950 grama, odmah je smještena u inkubator. Niko sretniji nije bio od mene kad mi je doktorica 4. oktobra rekla da ću taj dan bebu ponijeti kući, da je dobro. Rekla mi je i da su mu isključili infuziju, lijekove, uradili ultrazvuk srca, ponovila da je sve uredu. No, već sutra, 5. oktobra, u 10.37 sati su me zvali, kažu beba nije dobro, reanimiraju je tri ljekara. U 11.10 sati suprug i ja smo stigli na Jezero. Vidjela sam blijedo, modro dijete. Već je bilo mrtvo. Pala sam na pod i počela plakati. Oni su mi ubili dijete – priča Alzadina.

Ova majka, kojoj je Ismail bio prvo dijete, tvrdi i da na otpusnom pismu, koje je jedva uspjela dobiti od bolnice, piše da je beba umrla tačno u 10.30 sati, dakle sedam minuta prije nego što su je zvali. Tvrdi i da je od medicinske sestre saznala da na Jezeru ima virus te da je to razlog smrti njenog Ismaila, kao i malene Merjem, koja je bila u inkubatoru do Ismaila i umrla tri dana poslije njega.

Alzadinina bitka počela je tog dana. Najprije borba za otpusno pismo.

– Šefica odjela rekla mi je da podnesem zahtjev za historiju bolesti. Poslije su mi rekli da nema potrebe da mi daju historiju bolesti, da se neću snaći, jer ima dosta papira, te da će mi dati otpusno pismo, gdje će sve ukratko pisati. No, bila sam uporna i tražila oboje. Za par dana su me zvali s Breke i javili mi da je nalaz gotov, ali kasnije sam vidjela da nije potpun. Vratila sam se odmah, na Pedijatriji su mi rekli da su mi sve poslali. Otišla sam na Breku, ali tu su mi rekli da su dokumente vratili na Pedijatriju i da mi više ne mogu ništa pomoći – tvrdi Alzadina.

Nalaz ljekara

Navodi i da je papire koje je uspjela prikupiti odnijela u Ljekarsku komoru KS, na čijem je čelu dr. Fahrudin Kulenović.

– Dr. Kulenović je pregledao sve nalaze i pitao me jesam li sigurna da je dijete umrlo od srca? Rekla sam da su mi tako rekli. On mi je zatim rekao da je nalaz ultrazvuka srca uredu i da nije moguće da preko noći srce oslabi. Po njegovoj sam preporuci 1. novembra predala zahtjev Etičkoj komisiji… do danas mi se niko nije javio. Nisam imala snage da tada uradim obdukciju. Sad ako bi sud naložio da se uradi obdukcija, ja ću pristati, jer znam da su oni krivi – tvrdi Alzadina.

Dodaje i da će pred sudom tražiti pravdu. Neće odustati, kaže. Ne smije se više nijednoj bebi desiti isto. Sama je pristala govoriti jer je u „Avazu“ pročitala tekst da je još jedna beba umrla na Jezeru.

– Bila sam na poslu, otvorila novine i počela plakati. Kolege su se okupile oko mene, plakala sam, duša me boli. Ja više ne mogu da šutim – kaže ona.

S prozora gledam Ismailov mezar

– Mezar bebin gledam svaki dan s prozora. Ukopan je na Jarčedolima – kaže Alzadina.

Dodaje da je na dženazi njenog sina bio i otac male Merjem iz Kaknja.

– Zagrlio je mog muža i počeo plakati. Rekao mu je samo: „To i mene sutra čeka.“ Tako je i bilo. Za tri dana Amer Hadrović nas je nazvao da dođemo Merjem na dženazu – priča Alzadina.

U martu umrla Lejna Putica

Alzadina je pozvala Federalnu upravu za inspekcijske poslove da ode na Jezero, vidi šta se dešava. Njoj se javila još jedna majka. U poruci koju je dobila stoji: „Moja Lejna Putica umrla je 22. marta 2016. godine. Živjela je samo osam dana.“

Kulenović: Sve je tačno

Fahrudin Kulenović, predsjednik Ljekarske komore KS, za „Avaz“ je potvrdio da je razgovarao s Alzadinom.

– Sve je to tačno! Predmet je u postupku pred Etičkim komitetom – potvrdio je dr. Kulenović.

KCUS: Možda oni ne žele da ih spominjete!

O smrti troje djece na Pedijatrijskoj klinici Jezero, za koje roditelji okrivljuju ljekare, iz KCUS-a su, na naše insistiranje, saopćili:

– KCUS nije ustanova koja je ovlaštena za provođenje istraga. Mi smo registrovani za zdravstvenu djelatnost. Također smo otvoreni za dostupnost dokumentacije, ali ne na osnovu priče nego na osnovu zvaničnog zahtjeva ovlaštene institucije. Historija bolesti se ne „izganjava“ nego se na zvaničan zahtjev preuzima. Neetično je da navodite imena djece čiji roditelji nisu podnijeli zvaničan prigovor ili zahtjev za istragu. Možda oni ne žele da ih spominjete? – navedeno je iz Pres-službe KCUS-a.

Mujić: Blokirat ćemo kapiju KCUS-a, tražimo odgovorne

– Nakon što sam čula da je umrla još jedna beba na Jezeru, a čiju majku poznaje moja prijateljica, a o čemu ste vi u “Avazu” pisali prije nekoliko dana, odlučila sam osnovati grupu na Facebooku i pozvati ljude da izađu na ulicu.

Dosta nam je da nam ubijaju bebe. Nije mi cilj da optužim nekoga, ali neko mora odgovarati. Ako treba, blokirat ćemo kapiju KCUS-a kako bismo pronašli krivca. Nisu svi doktori krivi, ali oni koji jesu moraju odgovarati – kazala je Anela Mujić, koja je organizator grupe “Zajedno do boljeg zdravstva, zajedno do boljeg sutra”.

