DRAMA U SARAJEVU: Odbila vezu sa mladićem pa joj bacio bombu na garažu i Golf?

Stanari Bjelava pričaju nam jučer da ih je eksplozija mnogo uznemirila te da ih je većina istrčala na ulicu kada je bomba aktivirana. U kući J. P. zatekli smo njegovu suprugu E. P. Pokazala nam je uništenu garažu. Garež na sve strane, piše Avaz.

Upoznala nas je sa pozadinom priče te o mogućem osumnjičenom i motivu za aktiviranje bombe. E. P. nam je ispričala kako njenu 22-godišnju kćerku A. P. već dva mjeseca proganja mladić, koji želi s njom vezu. Zabrinuta majka kaže da, uprkos kćerkinom odbijanju, on ne odustaje te da joj nije nimalo jednostavno.

– Ne želim reći o kome se radi, jer strahujem za sigurnost svoje kćerke. Ne mogu sa stopostotnom sigurnošću reći da on stoji iza ovoga, ali nemamo na koga drugog posumnjati. Mi nismo kriminalci, sasvim smo obična porodica. Kćerka ne želi vezu s njim, oni su samo drugovi, poznanici… Skretala sam joj pažnju ranije na njega, uvijek mi je govorila da nema ništa s njim i vjerujem svom djetetu. No, on ne želi to prihvatiti – rekla je majka E. P.

Prijavljene prijetnje

Ovo nije prvi put da mladić uznemirava 22-godišnjakinju. Majka tvrdi da je ranije prijetio njenoj kćerci te da je to prijavljeno policiji. Posljednji incident, kako je rekla, dogodio se prije nekoliko večeri, kada je mladić pokušao zapaliti njihov auto.

– Zapalio je gumu i srećom pa su ljudi na ulici to primijetili i pritrčali odmah da gase vatru. Moglo je sve izgorjeti, ne samo auto nego i kompletna kuća – rekla je zabrinuta majka.

Policija je izašla na mjesto događaja i obavila uviđaj. Istražitelji su izuzeli tragove i rasvjetljavaju ovaj događaj.

loading...

Facebook komentari