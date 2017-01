Vakcinacija djece – Emina Hadžić-Mehanović: Moj Azur je umro zbog loše vakcine

Na pres konferenciji ovog Udruženja istaknuto je kako je naša zemlja prva u regionu koja pokušava standardizirati istražne radnje u krivičnim postupcima vezanih sa oštećenje zdravlja djeteta nakon vakcinacije, piše Faktor.

Priča o posljedicama vakcina na najmlađe godinama se provlači u BiH. Javnost je podijeljena. I dok struka ostaje čvrsto pri stavu kako je djecu neophodno vakcinisati zbog njihovog zdravlja, roditelji su uplašeni toliko da je sve više onih koji odustaju od imunizacije.

Emina Hadžić-Mehanović iz Kaknja, majka je dječaka Azura, koji je 24. augusta prošle godine preminuo, od, kako nam je kazala, posljedica vakcine protiv hepatitisa B.

Dijete je rođeno zdravo

– Azur je bio prvo dijete. Rodio se u novembru 2007. godine potpuno, zdrav što mogu potvrditi svom potrebnom dokumentacijom. Po rođenju je primio BSŽ i jednu polovinu vakcine protiv hepatitisa B. Nakon mjesec primio je drugu dozu vakcine protiv hepatitis B u nogu, jer je takav redoslijed i način davanja vakcine. Uvečer je imao grčeve u stomaku i tako je sve krenulo. Pošto sam ga dojila, odbijao je mlijeko. Drugu noć suprug i ja smo ga jedva razbudili. Uvijek je spavao po sat i po, a tu noć tri i po sata, nakon čega je počeo vrištati, poplavio je. Odveli smo ga kod pedijatrice, a ona je zatražila da uradimo nalaze, koji su pokazali jako uvećanje leukocita. Odmah su nas uputili u Zenicu, ali oni su, posmatrajući njegov fizički izgled, utvrdili kako je s njim sve u redu. Međutim, tražila sam da nas zadrže u bolnici. Opet su uradili nalaze, koji su pokazali jaku anemiju. Doktorica koja nam je tada u bolnici kazala da će nam se javiti u toku dana, a nikad se nije javila. Drugi dan uvečer Azura su morali reanimirati zbog izljeva krvi u mozak, multiorganskog zatajenja, bubrezi su stali, pa dijete nije moglo mokriti – priča Emina drhtavim glasom šta je sve preživila sa djetetom, koje još nije imalo ni 40 dana.

Zbog kritičnog stanja majka je zatražila da se dijete odmah prebaci na Pedijatriju u Sarajevo gdje je Azur bio 40 dana na intenzivnoj njezi. Zbog zatajenja srca, ljekari su ga jedva spasili.

– Nakon toga dogodilo se božije čudo, počeo se oporavljati, ali su ostale posljedice. Oštećena mu je bila lijeva strana mozga, imao je dijagnoze epilepsija, hidrocefalus, tahikardiju srca, problem sa štitnom žlijezdom, a zbog moždanog udara, imao je desnu hemiparezu. Osim nekoliko riječi – mama, baba – ništa više nije mogao izgovarati, niti je mogao hodati, puzao je na koljenima – objašnjava majka.

Kao uzrok svega što se desilo njenom sinčiću, Emina okrivljuje vakcinu protiv hepatitisa B, iako to kaže, ljekari nikada nisu htjeli priznati.

Kaže da je uz pomoć Jagode Savić 2009. godine u Pariz poslala djetetov urin na analizu, koji je pokazao prekomjernu količinu žive u organizmu.

– U nalazu iz bolnice u Zenici, kada smo krenuli u Sarajevo, pisalo je kako su komplikacije nastale nakon što je dobio vakcinu protiv hepatitisa B. Suprug i ja smo, još kad je dijete prebačeno u Sarajevo, odlučili da tužimo dom zdravlja u Kaknju, gdje je Azur primio vakcinu. Skupili smo dokumentaciju. Tadašnji direktor doma zdravlja nije se udostojio ni da nas primi. Sve smo završavali preko medicinske sestre.

Prije dvije i po godine rodila je djevojčicu Ajšu. Kaže da je prije poroda potpisala da se djetetu ne smije dati nijedna vakcina.

– Ajša je, hvala Bogu, zdrava i ne mislim je nikada vakcinisati – govori Hadžić-Mehanović i ističe kako nikada neće prestati tražiti pravdu za svog Azura.

Prijeti nam epidemija velikog kašlja

Dr. Enisa Mulalić, predsjednica Udruženja pedijatara Kantona Sarajevo, smatra da ono što Jagoda Savić radi, protiv interesa djece i čista manipulacija te poigravanje sa osjećajima roditelja.

– Napredak medicine je doveo do toga da smo u znatnoj mjeri smanjili dojenačku smrtnost. Vakcina je jedno od najvećih dostignuća u liječenju mnogih bolesti. Djeca danas u Africi još uvijek umiru od teških bolesti, a mi smo, zbog ovakve propagande i neprovjerenih informacija, dovedeni u situaciju da imamo epidemije bolesti koje su sramne za 21. stoljeće. Ovih dana imam povećan broj djece, koja nisu vakcinisana, sa dijagnozom velikog kašlja. To je ozbiljna bolest, koja prijeti da izazove epidemiju, ističe Mulalić, koja kao pedijatar radi u Domu zdravlja Ilidža.

Naglašava kako se pedijatri sve ove godine bore protiv kvazimedicine. Kaže kako bi se medicinski razmišljalo nije dovoljno završiti fakultet, nego i obaviti specijalizaciju, a da Savić nema ni osnovno medicinsko znanje.

– Što se tiče vakcinacija, isti su proizvođači i u Švedskoj i u SAD-u. U domu zdravlja u kojem radim, stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije proveli su čitav dan analizirajući kako mi to radimo. Nisu imali nijednu zamjerku! Kao ljekar znam zašto su vakcine potrebne djeci i borit ću se za to kao pravi prijatelj namlađih, jer mislim da su pedijatri najveći prijatelji djece, ne patetični, nego pravi. Kada je riječ o sastavu vakcine, koliki, primjera radi, treba biti sastav žive, to je tehnološki dio i u nadležnosti je Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH – kaže Mulalić i naglašava kako ne vjeruje ni u kakvu teoriju zavjere da neko truje našu djecu.

