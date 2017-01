Krvavi pir u Visokom: Jednog rođaka ubio dok je gledao televiziju, drugog zvao pa mu pucao u noge

Suljić je uhapšen nakon intenzivne potrage za njim i trosatne drame tokom koje je bilo blokirano cjelokupno područje Visokog ali i Kaknja.

Krvavi pohod Suljića počeo je oko devet sati navečer kada je on najprije došao do kuće svoga rođaka Zilke Suljića (57) u Gornjoj Zimči. Iz još uvijek neutvrđenih razloga u svog rođaka je pucao kroz prozor kuće i to dok je Zilko gledao televiziju te ga smrtno ranio u grudni koš.

Pregovarali sa ubicom

Tu se Suljić nije zaustavio već je otišao i do obližnje kuće svoga rođaka Behije te ga pozvao da izađe vani. Kada se ovaj odazvao na poziv rođaka, Suljić mu je pucao u noge i pobjegao.

Policija je odmah alarmirana, a povrijeđeni su prebačeni u najbliži dom zdravlja. Zilko je ubrzo preminuo usljed teških povreda grudnog koša dok je Behaja smješten u zeničku bolnicu gdje je zadržan na liječenju.

Specijalci MUP-a ZDK u potrazi za ubicom odmah su blokirali područje Visokog i Kaknja. Suljić je ubrzo lociran u svom domu u Gornjoj Zimči. Policija je odmah opkolila njegovu kuću te su pokušali pregovarati sa njim i nagovoriti ga da se preda policiji. Međutim, nije izlazio iz kuće pa je policija provalila zaključana vrata i uhapsila Suljića.

Pokušao se ubiti

Po njihovim ulasku Suljić je bio sav kravav, a imao je povredu lijevog uha nanesenu vatrenim oružjem.

Kako smo mogli nezvanično saznati, nakon krvavog pira po selu Suljić se pokušao ubiti. Pomoć mu je ukazana u lokalnom domu zdravlja te je sproveden na saslušanje u policijske prostorije.

– Uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužitelj Tužilaštva ZDK na mjestu događaja obavili su pripadnici MUP-a ZDK. Osumnjičeni će danas nakon krim obrade biti predat u nadležnost zeničkog tužilaštva uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima ubistva i nanošenja lake tjelesne povrede – kazao je za Faktor Faris Sikirić iz Odjela za onose sa javnošću MUP-a ZDK.

Policija nastavlja rad na otkrivanju motiva zbog kojeg je Suljić napao svoje rođake. Prema tvrdnjama mještana, trojica rođaka su od ranije bili u sukobu.

