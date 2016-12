Opljačkan stan akademika Abdulaha Sidrana: Provalnik odnio porodično zlato

Provalnik koji je imao zadatak da „odradi“ gornji sprat i moju radnu sobu zaboravio je svoju legitimaciju na mome radnom stolu, pokraj kompjutera, na čemu mu se iskreno zahvaljujem. Svoje prijatelje, dobre sarajevske zlatare, i svakog od njih pojedinačno, molim da se ne cjenkaju previše pri otkupu zlatnine kad im danas-sutra dođu ponuđači. Zlatnina je porodična uspomena moje supruge i potpuno mi je nevažan njen finansijski adekvat. Što vi otkupite od njih, ja ću otkupiti od vas! Mojoj je supruzi uskoro rođendan i ljepšega poklona ne bih umio smisliti ni za trista godina! Hvala vam, braćo provalnici, hvala vam, dragi drugari, sarajevski zlatari! Iz moje kuće može se ukrasti i odnijeti svašta, ali životna radost i veselje – nikako – poručio je Sidran na svom Facebook profilu, piše “Faktor“.

Na pitanje prijatelja da li je u pitanju šala, odgovorio je da nije, te da je imao nesreću sa jednim građevinskim poduzetnikom, koji mu je radove na adaptaciji stana/kuće umjesto ugovornih 56 rastegao na 256 dana!

– Skele oko kuće, razvaljena željezna ograda, i otvoren pristup kući sa svih strana sedam mjeseci je provociralo provalnike da joj se dogodi to što se dogodilo. Pa i neka je. Ima ko će to iskihati, a da se ja trunke jedne neću nasikirati. Ne pominjemo najvažnije: kompjuterska arhiva (pohranjena i na drugim mjestima!) sa obiljem dokumenata koji raskrinkavaju jednog opasnog prevaranta – nije dotaknuta. Dakle, sve je u najboljem redu. Da ne volim svoju gospoju, i da ne poštujem njene uspomene, rado bih zapjevao: Fato, Fato, *ebalo te zlato! Ovako, bit će kako sam napisao. Zlatninu njene majke, kad se vrati u moje ruke, pokloniću svojoj ženi za rođendan, 31.1.2017. Zar to nije prekrasno – istakao je Sidran.

