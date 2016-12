Zvorničanka koja je u Drinu bacila bebu otkrila zbog čega je to učinila

Ranijih godina je već izgubila dvije bebe. Zbog šoka i straha što joj se, kako kaže, slična situacija ponovo dešava bebu je bacila u Drinu, javlja ATV.

– Jednostavno plašila sam se. I s obzirom da sam prvu bebu izgubila u sedmom mjesecu trudnoće doktor nam je rekao da se ta beba baca mi to nismo dozvolili, uzeli smo to i odnijeli kući zakopali. U tom trenutku nisam ni bila svjesna šta radim. Da je beba zaplakala, ili pomjerila se ne bih to uradila tako – kaže Suzana.

Suzanin muž Milan koji je, kako tvrdi, ostao da čuva dvoje djece dok je ona otišla do ljekara brani svoju suprugu. Kaže da nije mogla da prolazi kroz situacije koje su joj se već dva puta desile.

Tijelo novorođenčeta, koje je nakon poroda u Zvornika Suzana Vidaković bacila u Drinu, jutros su, nakon dojave ribara, kod mosta Kralja Aleksandra pronašli zvornički vatrogasci. Iz rijeke tijelo je odmah upućeno na obdukciju.

Suzana Vidaković, 31-godišnja majka mrtvog novorđenčeta nakon saslušanja puštena je kući. Policija nastavlja istragu, a ključni bi mogli da budu nalazi obdukcije koji se očekuju narednih dana.

Nakon što bude obavljena obdukcija znat će se da li je dijete rođeno mrtvo ili je majka počinila čedomorstvo.

