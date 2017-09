Habib Bjelić vlasnik trofejnih bikova – Medonju nije htio prodati ni za 20.000 KM

“Nije mala stvar tri godine zaredom vraćati se sa Čevljanovića uzdignute glave. Cijela moja porodica živi za naše bikove i pobjede su nam još motiv za dalje napredovanje. Trenutno na našem imanju imamo petnaestak bikova od kojih je pet šampiona. Sedam bikova se mogu boriti, a tu je i podmladak koji će sigurno spremno naslijediti Medonju”, kaže Habib Bjelić Habibić.

Pored Medonje, na imanju Bjelića u Olovu posebnu pažnju posvećuju svim bikovima, među kojima su i Medo, Lozonja, Divljak…

“Bikovi su nama kao dio porodice. Godinama ih hranimo i odgajamo. Vodimo računa o najsitnijim detaljima. Teško je to opisati ljudima koji se time ne bave. Danima pred borbu na Čevljanovićima nisam spavao. To je za nas kao finale fudbalske Lige prvaka. Nakon što je Medonja pobjedio Šandora Hase Selimovića, i na taj način po treći put postao šampion Čevljanske koride, slavili smo nekoliko dana. Poslije ovog fantastičnog uspjeha dobio sam ponudu da Medonju prodam za 20.000 KM, ali to ne bih uradio ni za 50.000 KM. Šampion ostaje i dalje na imanju Bjelića”, nastavlja Habibić.

Posebno impresivna je bila pobjeda Medonje na koridi u Busovači protiv Zeke. Slike na kojima je Medonja naprosto iznad zemlje odigao Zeku, postale su pravi hit na društvenim mrežama.

“Takva borba i pobjeda viđa se jednom u 50 godina. Ponosni smo na našeg Medonju, koji će sigurno još godinama biti šampion i neprikosnoveni vladar korida širom Balkana”, kaže Habib Bjelić.

Snimak cijele borbe iz Busovače možete pogledati na linku:

