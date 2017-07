Pojedinci u bh zatvorima traže da ćelije urede po svom ukusu

Iako osumnjičen za organizovani kriminal i teško krivično djelo trgovine ljudima jedan od zatvorenika u pritvorskoj jedinici Suda BiH nadležnima je uputio zahtjev da ćeliju “uredi po svom ukusu”. Jedan od njegovih zahtjeva bio je da mu se donese tepih što je i učinjeno. Drugi pak prijestupnik imao je potrebu da mu se u zatvorsku ćeliju donese LCD televizor pa je i to učinjeno. Tražene stvari platili su zatvorenici iako pravilnik o radi takve stvari ne predviđa.

Po pravilniku o kućnom redu, pritvorenicima nije dozvoljeno da koriste lični TV-prijemnik, niti bilo koji drugi aparat za prenošenje i distribuciju zvuka i slike, tranzistora, kamere, videorekordera, play station i slično.Pritvorenik može da primi novac putem pošte ili prilikom posjete, javlja Balkanska istraživačka mreža u BiH.

Često zatvorenici traže da im se dostavi neka hrana na koju su ranije navikli. Haber ističe da je pritvorenicima u BiH dozvoljeno korištenje dnevne štampe, određene literature, kao i jedanput dnevno telefonski poziv sa nekim od članova porodice i to u trajanju od pet minuta ali sa braniocem pritvorenik može razgovarati u periodu od 8 do 20h. Uz dozvolu Suda pritvorenim ima pravo i da koristi računar te pravo da ga jednom sedmično posjeti porodica i to u trajanju od 30 minuta.

Jednom u 15 dana pritvorenik ima pravo na posjetu vjerskog službenika a imaju i mogućnost poslovnog angažmana ukoliko isti odgovara zatvorskim okolnostima.

