BiH pogađa najjači toplotni val u posljednjih 20 godina

“Ugroženi su svi postojeći rekordi, a nadležni neka se pripreme na proglašenje crvenog meteoalarma i stanja elementarne nepogode”, poručio je Sladić.

Advertisements

Situacija polahko, ali i iz dana u dan sve sigurnije, izmiče kontroli. Žestok četvrti toplotni val zapljuskuje Bosnu i Hercegovinu već od subote, 29. jula, i potrajat će po prvim izgledima najmanje desetak dana uz varijacije u jačini toplote, pri čemu se ekstremno vruće vrijeme očekuje u periodu između 1. i 5. augusta. Već je zasigurno da će ovo biti najsnažniji toplotni val koji je zapljusnuo Bosnu i Hercegovinu, ne samo ovog ljeta, već i unazad dvadesetak godina, napisao je Sladić na zvaničnom Facebook profilu, prenosi “N1“…

Također, svi do sada postavljeni rekordi se dovode u situaciju da vrlo lahko budu oboreni. Izuzetno je opasan po zdravlje svih vidova stanovništva i starosnih dobi, a u najgorem obliku može uzrokovati i smrtonosni ishod.

Uzročnik: izuzetno snažna Azorska anticiklona će imati najviše utjecaja na vrućine u većem dijelu jugozapadne, južne i jugoistočne Evrope, jer će se u Sredozemlju u sklopu postojeće anticiklone uspostaviti prostrani i osnažen termobarički greben koji će uz jugozapadno visinsko strujanje imati za posljedicu neprestano pritjecanje vrlo vrućeg zraka prema našim područjima sa područja sjeverne Afrike, dok se glavnina nestabilnosti zadržavaju dosta daleko od naših krajeva na sjeverozapadu kontinenta. U takvim okolnostima, kako će sve nestabilnosti biti daleko na sjeveru, snažna anticiklona i konstantan pritjecaj toplote u sklopu osnaženog termobaričkog grebena koji će pružati svoj greben i van okvirnih granica Balkana, dakle sjevernije od naših krajeva, eliminisat će sve potencijalne nestabilnosti i usloviti da i visinski i nizinski sloj atmosfere bude dosta stabilan, bez jačeg gradijenta i po suhom adijabatskom zagrijavanju, što znači potpuno mirno vrijeme bez vjetra, a pri uslovima bezvjetrice temperature mogu brzo i neprestano rastu pri čemu neće postojati uslovi niti za dnevni razvoj oblačnosti, što će također biti dodatno “gorivo“ za daljnji neometani rast temepratura zraka.

Temperature će zaista biti ekstremne. No, to bi bilo kontra svih pravila. Kako će biti izuzetno vruće, njihov očekivani rang je, prema trenutnim izgledima numeričkih modela i dostupnim podacima, većinom između 37° i 42°, lokalno i do 44°C. Četrdeset i četiri stepena Celzijusa mogu očekivati pojedina područja sjeveroistočne i sjeverne Bosne, kao i sami jug Hercegovine. Treba spomenuti da nam definitivno slijede i tropske noći, tj. one noći u kojima temperatura kroz cijeli tok noći ne pada ispod 20°C.

Advertisements

loading...

Facebook komentari