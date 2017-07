Šikaniranje turista u Neumu: Ako nemate ležaljku, zgužvaju vam i bace peškir, redari se okupe oko vas i počne drama…

Nova pravila koja su ove godine zavedena diljem Jadrana, a koja podrazumijevaju plaćanje ulaska i boravka na plaži ili obavezan najam ležaljki i suncobrana, i dalje izazivaju buru negodovanja i bijes turista, koji zbog ležanja na peškiru bivaju izbačeni sa istih ili izloženi neugodnim situacijama.

Advertisements

Ovog ljeta takve slike dešavaju se i u Neumu, a nemali broj gostiju iz BiH ogorčeno negoduje zbog neprijatnog iskustva koje su doživjeli.

– Neugodnu situaciju doživio sam na plaži koju je hotel Neum uzeo pod koncesiju. Naime, kada dođete na plažu, obavezni ste iznajmiti ležaljku ili suncobran po cijeni od 6 KM za dan. Ukoliko ste spustili peškir i otišli u vodu, isti biva pogužvan i bačen od strane redara, i onda vas počinju uzurpirati da morate uzeti ležaljku ili da idete sa plaže. Kada im objasnite da je to javno dobro kao i naše rijeke, jezera i sl, ne žele da vas slušaju pa se pored jednog redara okupe još dva tri, tako da vas prisiljavaju da napustite plažu i stvaraju vam niz neugodnosti kojima ste izloženi dok vas drugi promatraju. Jednostavno, od ugodnog odmora doživljavate jednu nelagodu koja vam je već dobrano pokvarila godišnji odmor, ispričao je čitatelj “DEPO Portala” svoje iskustvo nakon ljetovanja na bh. moru.

No, bez obzira na nova pravila, prema podacima Udruženja turističkih djelatnika, u Neumu je trenutno 100-postotna popunjenost kapaciteta i nema mjesta “ni za iglu”.

Kako kažu, određeni dio plaža u Neumu jeste izdat hotelima, tako da posjetitelji mogu unajmiti ležaljke i suncobrane po cijeni od 6 KM. Radi se o plaži koju je Općina Neum prošle godine dala pod koncesiju hotelu Grand koji je odlučio postaviti ležaljke i suncobrane duž dodijeljenog dijela plaže.

– Mi smo na neki način dobro zaveli neka pravila ponašanja, jedan red, tako da svako ko dođe i hoće da bude na našoj plaži, naravno, može, uz određena plaćanja tih ležaljki i suncobrana, izjavio je nedavno za “N1” Ante Konjevod, direktor Grand Hotela Neum.

I dok je ova vijest razočarala mnoge turiste u Neumu, ima i onih koji to smatraju pozitivnim pomakom.

– Meni je to normalno, gazda je sve tu obezbijedio, ima kabina za presvlačenje, jest da se voda dosad nije plaćala, ali sada je pola marke za 40 sekundi da se istušira, to je meni normalno, ne možeš koristiti a ne plaćati… Meni to izgleda svjetski, bolje nego da svako stavi svoj peškir i da legne gdje hoće, treba da se zna red, rekao je jedan od posjetitelja koji se ne žali na novu situaciju.

Međutim, zbog neugodnih scena na plažama, i u Hrvatskoj se uveliko vodi rasprava o pravilima koje zavode koncesionari i o tome na šta koncesionar ima pravo, a na šta pravo polažu kupači?

– U susjednoj nam Hrvatskoj je bila slična rasprava vezano za korištenje javnog dobra, gdje je jasno navedeno da more kao javno dobro možete da koristite bez ometanja koncesionara i da položite svoj peškir na slobodno mjesto, a koncesionar je dobio onaj dio davanja usluga bez ikakve prisile da koristite njihove usluge. Ako bi koncesija to dozvoljavala, najvjerovatnije bi se naplaćivao ulaz na plazu pa bi se vidjelo kako bi se prošlo kod javnog mnjenja, napominje čitalac DEPO Portala i dodaje:

– Pitanje je šta sa silnim apartmanima koji se nalaze pored plaže hotela Neum, šta da oni kažu svojim gostima? Ako, recimo, dođete sa četvoročlanom porodicom i uzmete dvije ležaljke, pošto vas je četvoro, i suncobran, to je 18 KM dnevno… Pa kome je tu do ljetovanja, jer i sami smještaji su skupi?! Mislim da se na radikalan način zloupotrebljava koncesija na plažu i samim tim provode svoje neke zakone.

Šta je koncesija, a šta koncesijsko odobrenje?

Međutim, važno je ovdje razjasniti dvije stvari – da li je u pitanju koncesija ili koncesijsko odobrenje? U većini slučajeva riječ je o ovom drugom, a to znači da vam niko ne može zabraniti boravak na plaži!

Situacija je zapravo prilično jasna. Prema pravilima koji važe u susjednoj Hrvatskoj, građani imaju pravo koristiti gotovo sve plaže, jer su za većinu njih izdana samo koncesijska odobrenja, a ne i koncesije.

To znači kako vam niko ne može zabraniti da se na njima kupate i da im pristupite besplatno, a isto potvrđuje Zakon o pomorskom dobru. Zakon kaže da se koncesijska odobrenja daju do pet godina, a postoje i pravila za postavljanje ležaljki, pedalina, štandova i ostalog. Bez obzira što neko ima koncesijsko odobrenje, nema pravo ograničavati opću upotrebu obale.

Dakle, ako je koncesionar stavio ležaljke preko cijele plaže, svako ih može slobodno premjestiti i na njihovo mjesto staviti peškir. Koncesionar ne može ograničavati kretanje po plaži i mora osigurati dovoljno prostora za kretanje, kupanje, šetanje te navlačenje malog broda na obalu.

Advertisements

loading...

Facebook komentari