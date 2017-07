Mostar spreman za tradicionalne 451. skokove u nedjelju

Tako će Mostar i ove godine 30. 07. na dan održavanja 451. tradicionalnih skokova sa Starog mosta, biti centar svijeta. Ove godine grad na Neretvi dostiže rekordne brojeve kada su u pitanju posjete turista. Iz Turističke zajednice HNK kažu da je broj turista u junu i julu ove godine znatno veći kada se napravi usporedba s istim mjesecima u prošloj godini, prenosi “Faktor“…

Semir Temim, zamjenik direktora Turističke zajednice HNK ističe da je kompletna promocija, koju je Turistička zajednica HNK uradila za pripremu ove sezone, bila izuzetno jaka i već pokazala dobre rezultate.

“Bogata autohotna ponuda, kulturne manifestacije i festivali, utjecali su da Mostar ne bude grad za prolaznu posjetu, nego da turisti ostanu i nekoliko dana”, ističe Temim.

Naglasio je kako turisti većinom dolaze iz evropskih zemalja, Saudijske Arabije, Turske itd… Dodaje da tokom vikenda, uoči i na dan tradicionalnih skokova, očekuju pojačan broj turista s Jadrana i iz ostatka BiH. Kako stvari stoje, ljetna sezona bi, ističe Temim, ove godine mogla biti znatno produžena.

A dok turisti pristižu u sve većem broju, u što smo se i sami uvjerili, u toku su posljednje pripreme za održavanje tradicionalnih 451. skokova sa Starog mosta. Skakači će u nedjelju 30. jula, u 16 sati, s najljepše skakaonice na svijetu, visoke 27 metara okušati svoju sreću.

Prema riječima Saše Oručevića, ispred Kluba skakača u vodu Mostari, pripreme se privode kraju, teku po planu i sve će biti spremno za nedjelju.

Još je prerano govoriti o broju skakača, s obzirom na to da se taj broj uvijek tek pred takmičenje zna. I ove godine učešće će zasigurno, kao i proteklih godina, uzeti takmičari iz zemalja bivše Jugoslavije. Ipak, najveći broj skakača bit će iz Mostara. Skakači će se moći prijaviti do deset sati u nedjelju na dan samih skokova, odnosno do obaveznog ljekarskog pregleda.

Za skakače ljekarski pregled i jeste najvažniji, nakon kojega će se znati i tačan broj učesnika. Prošle godine na skokovima su 24 takmičara skakala na noge, a 29 na glavu (lasta). Press konferencija povodom predstojećih skokova sa Starog mosta bit će održana u četvrtak, 27. 07., u 11 sati, u prostorijama Kluba skakača u vodu Mostari (na Starom mostu), kada će biti otkriveno i više detalja o propratnim sadržajima. Organizatori obećavaju da će propratni sadržaji ove godine biti posebno zanimljivi.

Inače, skokovi se tradicionalno izvode u dvije kategorije – na noge i na glavu (lasta). U skokovima na noge poželjno je da skakač prilikom ulaska u vodu napravi što manji pljusak (štrap), dok je u skokovima na glavu obrnuto. Tradicija skokova seže u daleku prošlost, odnosno u 16. stoljeće, vrijeme gradnje samog mosta, kada je malo ko u zajednici koja je brojala 4000 stanovnika znao i plivati.

Skokovi sa Starog mosta su jedinstveni, budući da se po mnogo čemu razlikuju od figurativnih skokova. Imaju 196 pozicija koje su jednim dijelom kombinacija sporta i nauke, a kod skokova sa Starog mosta ni jedan skok nije isti, postoji samo standard figura.

Uskoro bi mostarski skokovi mogli postati svjetsko vlasništvo, jer bi se, kao najvažniji turistički događaj i brend ne samo za Mostar nego i cijelu BiH, mogli uskoro naći na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine.

